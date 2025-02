Infektoloģe Ludmila Vīksna par gripu, kovidu un citām infekcijām: kā rīkoties šajā sezonā

Bet es pati, kā jau teicu, pret visu iespējamo vakcinējos. Bieži mazgāju rokas, jo gandrīz visas infekcijas, par kurām mēs runājām, izplatās kontaktu veidā, šo slimību ierosinātāji uz dažādām virsmām mēdz dzīvot gan īsāku, gan garāku laiku. Vīrusu sezonas laikā neeju tur, kur pulcējas lielas ļaužu masas. Plus ievēroju divu metru distanci no svešiem cilvēkiem. Es nekad neēdu un nedzeru no citu traukiem. Es tiešām to nekad (!) nedaru, arī bērnībā tiku mācīta tā nedarīt un nedarīju. Tāpat arī nemainījos ar apģērbu, lai no citiem bērniem nedabūtu kašķi. Man liekas, tas viss ir jāmāca mājās.