Deivids Bekhems ir nobažījies par Viktorijas Bekhemas slēpto atkarību
Viktorija Bekhema izmisīgi vēlas atgūt "zudušo dēlu" Bruklinu. Viņa esot gatava izmantot jebkādas metodes, lai tikai atjaunotu attiecības ar savu vecāko atvasi. Par to nobažījies ir viņas vīrs Deivids Bekhems, atklāj ģimenei pietuvināti avoti.
Pēc tam, kad Bruklinam Bekhemam tika pastiepts vēl viens olīvu zars cerībā uz izlīgumu, iekšējie avoti atklājuši žurnālam "Closer", ka Deivids Bekhems ir dusmīgs par sievas Viktorijas aizraušanos ar sociālajiem medijiem...
Bekhemu ģimenes strīds ieguva jaunu pavērsienu pagājušajā nedēļā – un Deivids nav apmierināts. Jaunākais dēls Krūzs kļuvis par vēl vienu Bekhemu atvasi, kurš sociālajos tīklos izrādījis vēlmi pēc izlīguma ar Bruklinu, publiskojot bērnu dienu fotogrāfiju “Instagram” stāstos. Zinātāji teic žurnālam “Closer”, ka Deivids ir pārliecināts, ka šo ierakstu soctīklos inscinējusi Viktorija, uzskatot, ka šādā ceļā izdosies atgriezt Bruklinu ģimenē.
Viktorija Bekhema sava jaunā “Netflix” seriāla pirmizrādes vakarā Londonā
„Deivids bija satraukts, kad ieraudzīja Krūza ierakstu, un domā, ka aiz tā stāv Viktorija,” atklāj avots. „Krūzs ir dusmīgs uz savu brāli, un Deivids zina, ka viņa dēls tā vienkārši nepamodās vienā rītā ar vēlmi publiskot ģimenes foto. Viņš apsūdz Viktoriju bīstamā atkarībā no ģimenes tēla veidošanas spēles, sakot, ka viņas apsēstība ar Bekhemiem kā zīmolu padara viņu aklu pret to, ka šādi rīkojoties Viktorija tikai vēl vairāk attālina no sevis Bruklinu.
„Deivids uzskata, ka izmantojot pārējos bērnus, lai veidotu “miera ilūziju”, viņa tikai pastiprinās Bruklina dusmas. Ar to sākās konflikts, kad viņš apsūdzēja vecākus, ka tie izmanto viņu savām interesēm. Deividam un Viktorijai bija milzīgs strīds, un viņš pateica, lai sieva savaldās un pārstāj izmantot viņu bērnus kā šaha figūras, cenšoties panākt perfektu tēlu sabiedrības acīs.”
Spriedze Bekhemu un viņu vecākā dēla Bruklina attiecībās pastāv kopš plaši apspriestajām kāzām ar Nikolu Pelcu 2022. gadā. Taču konflikts sasniedza kulmināciju šī gada sākumā, kad Bruklins izplatīja graujošu sešu lappušu garu paziņojumu, kur publiski nostājās pret savu ģimeni. Viņš apgalvoja, ka Viktorija ģimenes publisko tēlu vienmēr vērtējusi augstāk par visu un centusies kaitēt viņa attiecībām ar sievu.
Bruklins Bekhems un Nikola Pelca
Paužot vecāku apsēstību ar tēla veidošanu, viņš apgalvoja: „Mana ģimene vērtē publicitāti un sabiedriskās saistības augstāk par visu citu,” un piebilda, ka abi ar sievu Nikolu (31) vēlas tikai „mieru, privātumu un laimi” sev un savai „nākotnes ģimenei”.
Taču neskatoties uz Bruklina protestiem, Viktorija (52) pēdējās nedēļās bijusi ļoti aktīva sociālajos medijos, daloties ar rūpīgi pārdomātām ideālās ģimenes fotogrāfijām – tostarp skaistiem foto mirkļiem kopā ar Deividu (50), meitu Harperi (14), dēlu Krūzu (21) un viņa draudzeni Džekiju Apostelu (30), kad ģimene atbalstīja Viktoriju viņas “Gap” kolekcijas atklāšanā Ņujorkā.
Neskatoties uz Viktorijas brašo sejas izteiksmi kameru priekšā, informācijas avots apgalvo, ka aiz slēgtām durvīm modes māksliniece ļoti cieš. „Viktorija ir sagrauta, jo jūt, ka Deivids attālinās no viņas. Tas un šī atšķirtība no Bruklina, liek viņai justies vientuļāk kā jebkad savā dzīvē,” norādījis iekšējais avots. „Deivids pateica, ka ir sasniedzis limitu izdomātajai realitātei, kurā viņa dzīvo un lūdza viņu pārtraukt publiskā tēla atkarību un slēgt šo cirku, vai arī viņa sadalīs ģimeni uz visiem laikiem.”