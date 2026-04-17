“Mēs centāmies būt labākie vecāki” - Viktorija Bekhema pirmo reizi komentē ģimenes atsvešināšanos no dēla Bruklina
Pēc mēnešiem ilgām baumām, skaļām apsūdzībām un publiska ģimenes konflikta Viktorija Bekhema beidzot pārtraukusi klusēšanu par saspīlētajām attiecībām ar vecāko dēlu Bruklinu Pelcu-Bekhemu.
Jaunā intervijā žurnālam “WSJ. Magazine” 51 gadu vecajai Viktorijai tika uzdots jautājums par viņas vecāko dēlu, taču viņa atteicās pieminēt viņu vārdā.
“Spice Girls” dziedātāja izdevumam sacīja: “Es domāju, ka mēs vienmēr — mēs ļoti mīlam savus bērnus.”
“Mēs vienmēr esam centušies būt vislabākie vecāki, kādi vien varam būt,” viņa piebilda. “Un, ziniet, mēs jau vairāk nekā 30 gadus esam sabiedrības uzmanības centrā, un viss, ko jebkad esam centušies darīt, ir sargāt savus bērnus un mīlēt savus bērnus. Un, ziniet, tas ir viss, ko es patiešām vēlos par to teikt.”
Viktorija ir klusējusi kopš janvāra, kad Bruklins vairākos asus ierakstos savos “Instagram” stāstos apsūdzēja viņu un Deividu Bekhemu centienos sabotēt viņa attiecības ar sievu Nikolu Pelcu-Bekhemu un izplatīt “neskaitāmus melus”.
Starp šiem vēstījumiem Bruklins apgalvoja, ka viņa vecāki ir “bezgalīgi centušies sagraut” viņa attiecības ar Nikolu publicitātes vārdā un ka viņi “publisku pašreklāmu un reklāmas līgumus vērtē augstāk par visu pārējo”.
Citas apsūdzības ietvēra apgalvojumu, ka viņa vecāki mēģinājuši viņu “uzpirkt”, lai viņš “atteiktos no tiesībām” uz savu vārdu pirms viņa un Nikolas kāzām, kā arī to, ka Viktorija “pārņēma” viņa kāzu deju ar Nikolu un “nepiemēroti dejoja ar mani”.
Kādā no ieraksta fragmentiem bija teikts: “Es gadiem ilgi esmu klusējis un darījis visu iespējamo, lai šos jautājumus paturētu privātus. Diemžēl mani vecāki un viņu komanda turpināja runāt ar presi, tāpēc man vairs nebija citas izvēles kā runāt pašam un pateikt patiesību par vismaz daļu no meliem, kas ir publicēti. Es nevēlos izlīgt ar savu ģimeni. Mani neviens nekontrolē – es pirmo reizi savā dzīvē aizstāvu pats sevi.”
Viņš turpināja: “Izlikšanās sociālajos tīklos, ģimenes pasākumi un nepatiesas attiecības vienmēr ir bijusi daļa no dzīves, kurā es piedzimu. Pēdējā laikā es pats esmu redzējis, cik tālu viņi ir gatavi iet, lai medijos izplatītu neskaitāmus melus – bieži vien uz nevainīgu cilvēku rēķina –, lai saglabātu sevis radīto tēlu. Taču es ticu, ka patiesība vienmēr nāk gaismā.”
Viktorijas komentāri izskanējuši pēc tam, kad Deivids, šķiet, arī pārtrauca klusēšanu pēc Bruklina janvāra ieraksta — dienu pēc tam, kad viņa vecākais dēls bija izteicis apsūdzības pret vecākiem.
“Es vienmēr esmu runājis par sociālajiem tīkliem un to spēku. Gan par labo, gan slikto,” Deivids sacīja, 20. janvārī viesojoties CNBC finanšu raidījumā “Squawk Box”.
Turpinot runāt par saviem un Viktorijas četriem bērniem, Deivids teica: “Es esmu centies darīt to pašu ar saviem bērniem — viņus izglītot,” piebilstot: “Viņi pieļauj kļūdas, bet bērniem ir atļauts kļūdīties. Tā viņi mācās. To es cenšos iemācīt saviem bērniem. Dažreiz viņiem ir jāļauj pieļaut arī šīs kļūdas.”
Avots, kuram ir zināšanas par situāciju, pauda, ka “Deivids un Viktorija vairākkārt ir lūguši Bruklinu un Nikolu satikties un izrunāties, lai varētu virzīties uz priekšu... Deivids mīl savus bērnus. Viņi viņam ir viss.”