Deivids un Viktorija Bekhemi pārtrauc klusēšanu un publiski vēršas pie Bruklina ar sirsnīgiem vārdiem
Deivids un Viktorija Bekhemi publiski snieguši izlīguma žestu savam dēlam Bruklinam, neskatoties uz ziņām, ka viņš esot lūdzis vecākus ar viņu vairs nesazināties.
Deivids un Viktorija Bekhemi vecākajam dēlam Bruklinam, ar kuru šobrīd ir saspringtas attiecības, sociālajos tīklos nosūtījuši virkni emocionālu sveicienu 27. dzimšanas dienā.
Tas noticis vien dažas nedēļas pēc tam, kad topošais pavārs bija uzsvēris, ka nevēlas izlīgt ar slavenajiem vecākiem. 51 gadu vecā modes dizainere un 50 gadus vecais bijušais futbolists vietnē “Instagram” publiski apliecinājuši mīlestību savam pirmdzimtajam, atzīmējot viņa īpašo dienu.
Slavenais pāris pārtraucis klusēšanu ģimenes konflikta laikā, nolicis malā savas sirdssāpes un padalījies ar mīļām fotogrāfijām, kurās redzams viņu vecākais dēls dažādos dzīves posmos.
Gan Deivids, gan Viktorija kopīgā ierakstā “Instagram” stāstos savam dēlam rakstīja: “Mēs tevi mīlam.” Attēlā bija redzams sirsnīgs mirklis no Bruklina bērnības, kur vecāki peldbaseinā tur rokās savu draisko zēnu.
Deivids sveicienu papildināja ar vēl vienu mīlestības pilnu ierakstu, daloties ar melnbaltu fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar Bruklinu. Viņš rakstīja: “Daudz laimes dzimšanas dienā, Bust. Mīlu tevi x.” Ierakstam Deivids pievienojis rozā sirsniņas emocijzīmi.
Tikmēr viņa sieva, ar kuru sportists laulībā ir jau 26 gadus, savā kontā publicēja vēl vienu fotogrāfiju, kas atspoguļoja kādreiz tik ciešās saiknes, kas bijušajo “Spice Girls” dalībnieci vienoja ar vecāko dēlu.
Fotogrāfijā Viktorija staroja, turēdama rokās mazo Bruklinu, kurš skraidīja apkārt tikai autiņbiksītēs. Viņa izskatījās patiesi laimīga, rotaļājoties dārzā ar bērnu. Viņa rakstīja: “Daudz laimes 27. dzimšanas dienā, Bruklin! Es tevi ļoti mīlu”, savus vārdus papildinot ar sešām sarkanām emocijzīmju sirsniņām.
Deivida un Viktorijas mīlestības apliecinājumi izskanējusi tikai dažus mēnešus pēc tam, kad Bruklins sociālajos tīklos publicēja asu sešu lappušu paziņojumu, kurā publiski kritizēja savus vecākus. Viņš apstiprināja baumas par ģimenes nesaskaņām un paziņoja, ka abi ar sievu Nikolu Pelcu neplāno atjaunot attiecības ar pārējiem Bekhemu ģimenes locekļiem.
Kādā no ieraksta fragmentiem bija teikts: “Es gadiem ilgi esmu klusējis un darījis visu iespējamo, lai šos jautājumus paturētu privātus. Diemžēl mani vecāki un viņu komanda turpināja runāt ar presi, tāpēc man vairs nebija citas izvēles kā runāt pašam un pateikt patiesību par vismaz daļu no meliem, kas ir publicēti. Es nevēlos izlīgt ar savu ģimeni. Mani neviens nekontrolē – es pirmo reizi savā dzīvē aizstāvu pats sevi.”
Bruklins Bekhems un Nikola Pelca
Viņš turpināja: “Izlikšanās sociālajos tīklos, ģimenes pasākumi un nepatiesas attiecības vienmēr ir bijusi daļa no dzīves, kurā es piedzimu. Pēdējā laikā es pats esmu redzējis, cik tālu viņi ir gatavi iet, lai medijos izplatītu neskaitāmus melus – bieži vien uz nevainīgu cilvēku rēķina –, lai saglabātu sevis radīto tēlu. Taču es ticu, ka patiesība vienmēr nāk gaismā.”
Viktorija un Deivids nekad nav publiski komentējuši Bruklina apsūdzības, un arī pārējie no Bekhemu ģimenes – Romeo (23), Krūzs (21) un Hārpere (14) – lielākoties par šo situāciju ir klusējuši.
Viktorija Bekhema sava jaunā “Netflix” seriāla pirmizrādes vakarā Londonā
Tiek ziņots, ka četru bērnu māte apzināti atturējusies no publiskas atbildes, jo “vēlas doties uz priekšu ar cieņu un eleganci”.
Tomēr šķiet, ka sazināšanās ar Bruklinu joprojām nav izslēgta. Lai gan Viktorija un Deivids vecākā dēla sociālajos tīklos esot bloķēti, izskatās, ka viņi cer – dēls tomēr ieraudzīs šo jaunāko izlīguma žestu.