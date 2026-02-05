"Esmu devis padomus!" Nikolas Pelcas tēvs beidzot runā par Bekhemu konfliktu
Nikolas Pelcas tēvs Nelsons Pelcs beidzot ir izteicies par konfliktu starp savu znotu Bruklinu Bekhemu un viņa vecākiem — Deividu un Viktoriju Bekhemiem — kas 19. janvārī sasniedza kulmināciju.
Janvārī Bruklins publicēja virkni “Instagram” stāstu, kuros izklāstīja gadiem ilgo ģimenes konfliktu, apgalvojot, ka tas sācies jau pirms viņa kāzām ar Nikolu, un kopš tā laika attiecības tikai pasliktinājušās.
Kamēr Bekhemu ģimene vēl nav sniegusi nekādu paziņojumu par dēla komentāriem, Nelsons otrdien pārtrauca klusēšanu WSJD “Invest Live” pasākumā Vestpalmīčā.
“Mana meita un Bekhemi ir pavisam cits stāsts, un tas šodien nav tas, par ko šeit jārunā,” 83 gadus vecais vīrietis skaidroja jautājumu–atbilžu sesijas laikā.
“Es tikai pateikšu: mana meita ir lieliska, mans znots Bruklins ir lielisks, un es ceru, ka viņiem kopā būs ilga, laimīga laulība.” Kad viņam jautāja, vai viņš jaunajam pārim kādreiz devis padomus, kā tikt galā ar grūtiem brīžiem, viņš apstiprināja: “Jā, dodu. Dažreiz viņi dod padomus man.”
Nelsons ir riska ieguldījumu fondu pārvaldības uzņēmuma “Trian Fund” līdzdibinātājs, kā arī strādā par “Wendy’s Company”, “Sysco” un “The Madison Square Garden Company” neatkarīgo valdes priekšsēdētāju.
“Kā es saprotu, Bekhemi Bruklinam dod daudz naudas, bet ne neprātīgas summas, un viņiem zināmā mērā ir sapnis, lai viņš nostātos uz savām kājām un kļūtu neatkarīgs,” Marina sacīja podkāstā “The Rest Is Entertainment”.
“Iespējams, Nelsons Pelcs to noliegtu, bet es dzirdu, ka viņš viņiem esot teicis: “Es savai meitai dodu miljonu dolāru mēnesī kā kabatas naudu.” Šis apgalvojums tika ātri noliegts — avots žurnālam HELLO! sacīja: “Tas ir simtprocentīgi nepatiesi. Attiecīgajam citātam nav avota, jo tas nav patiesi. Tās ir vienkārši izdomātas baumas, izrautas no zila gaisa.”
Bruklins un Nikola apprecējās greznās kāzās Nelsona īpašumā Palmīčā 2022. gadā, taču, kā Bruklins janvārī rakstīja savā “Instagram” paziņojumā, aizkulisēs ne viss bijis ideāli.
“Mani vecāki bezgalīgi mēģinājuši sagraut manas attiecības jau kopš laika pirms manām kāzām, un tas nav apstājies,” viņš rakstīja. “Mana mamma pēdējā brīdī atcēla Nikolai kleitas šūšanu, lai gan Nikola bija tik ļoti priecīga vilkt viņas dizainu, piespiežot viņu steidzami meklēt citu kleitu.”
“Mana mamma pārņēma manu pirmo deju ar sievu, kas bija saplānota vairākas nedēļas iepriekš pie romantiskas mīlas dziesmas,” apgalvoja Bruklins. “500 kāzu viesu priekšā Marks Entonijs pasauca mani uz skatuves — pēc grafika tur bija paredzēta mana romantiskā deja ar sievu, bet tā vietā tur mani gaidīja mamma, lai dejotu ar mani.”
“Viņa man ļoti nepiedienīgi uzmācīgi dejoja visu acu priekšā. Nekad mūžā neesmu juties tik neērti vai pazemots. Mēs gribējām atjaunot solījumus, lai radītu jaunas atmiņas par kāzu dienu, kas mums sagādā prieku un laimi, nevis trauksmi un apmulsumu.” Nikola un Bruklins atjaunoja solījumus 2025. gada augustā Pelcu ģimenes īpašumā Bedfordā, Vestčesteras apgabalā, Ņujorkas štatā.