Bekhemu ģimenes drāma: ko Krūzs ar publisko vēstījumu signalizē brālim Bruklinam?
Trešdien Krūzs Bekhems pirmo reizi kopš ģimenes strīda publiski mēģināja atjaunot kontaktu ar brāli Bruklinu Bekhemu.
Jaunākais no Bekhemu dēliem, 20 gadus vecais Krūzs, pirmo reizi kopš rūgtā strīda, kas pārņēmis ģimeni, dalījās ar bilžu galeriju, kurā redzams viņa vecākais brālis, 26 gadus vecais Bruklins.
Zīmīgi, ka Krūzs kā ieraksta fonu izvēlējās Billy Joel dziesmu “The River Of Dreams”, kurā ir aizkustinoši vārdi par “kaut ko svētu, ko esmu zaudējis”.
Ieraksts seko tam, kad mediji ziņoja, ka Bruklinam joprojām ir tetovējums ar uzrakstu “brotherhood” (“brālība”).
Bruklins, Romeo un Krūzs 2023. gadā slaveni ieguva vienādus tetovējumus, un, neraugoties uz to, ka Bruklins ir sarāvis saites ar ģimeni, viņa tetovējums otrdienas izbrauciena laikā joprojām bija redzams.
Bruklins joprojām nēsā arī balerīnas tetovējumu uz kājas, ko veica par godu savai māsai, 14 gadus vecajai Hārperei, taču viņš esot pārklājis tetovējumu ar vārdu “dad” (“tētis”).
Janvāra 19. datumā publicētu “Instagram” stāstu sērijā Bruklins pārtrauca klusēšanu par ieilgušo konfliktu ar vecākiem un brāļiem/māsām saistībā ar ģimenes iespējamo attieksmi pret viņa sievu Nikolu Pelcu Bekhemu, ar kuru viņš apprecējās 2022. gada aprīlī.
“Stāsts, ka mana sieva mani kontrolē, ir pilnīgi apgriezts kājām gaisā. Lielāko daļu savas dzīves mani kontrolēja mani vecāki,” rakstīja Bruklins. “Es uzaugu ar milzīgu trauksmi. Pirmo reizi savā dzīvē, kopš esmu attālinājies no ģimenes, šī trauksme ir pazudusi. Es katru rītu pamostos pateicīgs par dzīvi, ko esmu izvēlējies, un esmu atradis mieru un atvieglojumu. Mana sieva un es nevēlamies dzīvi, ko veido tēls, prese vai manipulācijas. Mēs vēlamies tikai mieru, privātumu un laimi sev un mūsu nākotnes ģimenei.”