Snoop Dogg izsaka viedokli par Bekhemu skandālu: "Neviens tēvs nav ideāls"
Reperis Snoop Dogg izteicis viedokli par pieaugošo Bekhemu ģimenes strīdu, daloties savās pārdomās par tēva lomu, laikā, kad spriedze starp Deividu Bekhemu un viņa vecāko dēlu Bruklinu joprojām turpina augt.
54 gadus vecais reperis Snoop Dogg pazīst Deividu Bekhemu jau vairāk nekā divdesmit gadu. Viņu draudzība aizsākās laikā, kad futbolists dzīvoja Losandželosā.
Reperis atklāj, ka abi tolaik bieži diskutējuši par to, kā ir būt tēvam un audzināt bērnus, vienlaikus atrodoties pastiprinātas uzmanības centrā. "Mēs esam daudz runājuši par tēva lomu, mēs cenšamies darīt visu to labāko – bet neviens tēvs nav ideāls. Mēs visi pieļaujam kļūdas, bet vienmēr ir jābūt piedošanai," viņš izteicies intervijā britu žurnālam “Closer”.
Lai gan Snoop Dogg apstiprināja, ka vēl nav runājis par pašreizējo situāciju ar pašu Deividu, reperis skaidri norādīja, ka uzskata, ka šāda ģimenes šķelšanās nav neatgriezeniska. "Es domāju, ka viss var mainīties uz labo pusi, ja ir atklāta saruna un godīgums. Es uz to vienmēr esmu iedrošinājis savus bērnus: ja tev ir kaut kas sakāms, tad pasaki – pat ja to būs grūti dzirdēt."
Turpinājumā reperis vērsa uzmanību uz delikāto līdzsvaru starp bērnu vadīšanu un ļaušanu viņiem pašiem veidot savu identitāti. "Mums jāļauj bērniem izvēlēties savu ceļu – bet vecākiem ir jāparāda sava klātbūtne un jādara bērniem zināmu, ka būsim viņiem līdzās, neatkarīgi ne no kā.”
Repera komentāri sekojuši pēc tam, kad Bruklins Bekhems publicēja sešu lappušu garu skarbu paziņojumu, kurā apsūdzēja vecākus manipulēšanā un Bekhemu publiskā vārda likšanā pirmajā vietā, ignorējot ģimenes vērtības.
Bruklins Bekhems un Nikola Pelca
Savā ierakstā, kas tika publicēts 19. janvārī, Bruklins apgalvoja, ka gadiem ilgi izjutis spiedienu saistībā ar savu publiskā vārda izmantošana, kā arī juties pazemots no vecāku puses savās kāzās ar Nikolu Pelcu 2022. gadā.
"Es klusēju gadiem ilgi un darīju tā, lai viss paliktu privāts," viņš rakstīja. "Diemžēl mani vecāki un viņu komanda turpināja iet runāt ar presi, neatstājot man citu izvēli, kā aizstāvēt pašam sevi un pateikt patiesību tikai par dažiem meliem, kas bijuši publicēti."
Bruklins sacīja, ka nevēlas izlīgumu un uzstāja, ka "pirmo reizi dzīvē pats iestājas par sevi”. "Visu manu dzīvi vecāki ir kontrolējuši stāstus presē, kas parādās par mūsu ģimeni. Pārspīlēti sociālo mediju ieraksti, ģimenes pasākumi un nepatiesas attiecības ir bijusi daļa no manas dzīves, kurā esmu piedzimis,” viņš turpināja.
Viktorija Bekhema sava jaunā “Netflix” seriāla pirmizrādes vakarā Londonā
"Nesen es pats ar savām acīm redzēju, līdz kādai robežai viņi ir gatavi iet, lai publicētu neskaitāmus melus plašsaziņas līdzekļos, galvenokārt uz nevainīgu cilvēku rēķina, lai tikai saglabātu savu ārējo fasādi. Bet es ticu, ka patiesība vienmēr iznāk gaismā."
Bruklins apgalvoja, ka viņa ģimene augstāk par visu vērtē sava vārda labo slavu un darījumus, piebilstot: "Bekhemu zīmols vienmēr ir pirmajā vietā. Ģimenē 'mīlestība' tiek noteikta pēc tā, cik daudz tu publicē sociālajos medijos, vai cik ātri pamet visu, lai ierastos un pozētu ģimenes fotogrāfijai, pat ja no tā cieš profesionālās saistības.”