Pļaviņš/Fokerots izcīna pirmo vietu Ostravas "Elite 16" turnīra apakšgrupā
Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots piektdien profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Ostravas "Elite 16" turnīra apakšgrupā ar 2-1 (12:21, 21:16, 15:10) pārspēja nīderlandiešus Stefanu Bormansu un Aleksanderu Brouveru, izcīnot pirmo vietu C apakšgrupā.
Pirmajā spēlē latvieši ar 2-0 (21:12, 21:15) pārspēja brazīliešus Arturu Marianu un Adrielsonu Silvu, kas pēc kvalifikācijas pārvarēšanas sacensībās ir izlikti ar 22. numuru, bet otrajā ar 2-0 (21:14, 21:19) pārspēja austriešus Timo Hammarbergu un Timu Bergeru (15.). Vēlāk trešo apakšgrupas spēli aizvadīs Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs, kuri līdz šim piedzīvojuši zaudējumus.
Sieviešu konkurencē grupā visās trīs spēlēs uzvarēja pasaules čempiones Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa. Tikmēr ar 16. numuru kvalifikācijā izliktais Latvijas duets Olivers Bulgačs/Markuss Graudiņš piedzīvoja zaudējumu pirmajā cīņā.
Turnīrs Čehijā beigsies svētdien. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.