Karstuma dēļ tūkstošiem britu paliek bez ūdens, Francijā cilvēki miruši treniņu laikā. FOTO
Virs Rietumeiropas izveidojies tā dēvētais "karstuma kupols" – spēcīga augsta spiediena sistēma, kas aiztur sakarsušo gaisu un neļauj tam izkliedēties. Portugālē gaiss sakarsis līdz 40,3 grādiem, Spānijā vietām tuvojas 40 grādu atzīmei, bet Lielbritānijā sasniegti 35 grādi – augstākā maijā reģistrētā temperatūra valsts vēsturē.
Lielbritānijā tūkstošiem cilvēku paliek bez ūdens
Visnopietnākās sekas karstums radījis Anglijas dienvidaustrumos, kur vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju saskārās ar ūdens padeves traucējumiem vai ļoti zemu spiedienu sistēmā. Īpaši smaga situācija izveidojās piejūras pilsētā Vitstablā, kur aptuveni 8000 cilvēku uz laiku palika bez ūdens. Iedzīvotāji bija spiesti stāvēt garās rindās, kur viņiem tika nodrošinātas ārkārtas ūdens piegādes.
Problēmas radīja rekordkarstums kombinācijā ar neparasti sauso pavasari. Martā un aprīlī nokrišņu daudzums Lielbritānijā bija ievērojami mazāks par normu, tādēļ ūdenskrātuvju līmenis daudzviet samazinājās līdz kritiskam. Vienlaikus karstuma dēļ strauji pieauga ūdens patēriņš.
Vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji izteikuši asu kritiku ūdensapgādes uzņēmumu "South East Water", pārmetot nepietiekamas investīcijas uzņēmuma infrastruktūrā. Ūdens piegāžu traucējumu dēļ daudzi restorāni un kafejnīcas bija spiestas uz laiku slēgt durvis.
Tikmēr Lielbritānijas valdība brīdinājusi, ka ūdensapgādes uzņēmumiem būs jāpielāgojas arvien biežākiem karstuma viļņiem. Klimata pārmaiņu komiteja prognozē, ka valstī nākotnē vasaras kļūs arvien karstākas un sausākas.
Francijā cilvēki miruši treniņu laikā
Arī Francijā karstuma vilnis sasniedzis vēsturisku mērogu. Meteoroloģijas dienests "Météo-France" norāda, ka vairāk nekā puse valsts teritorijas piedzīvojusi rekordaugstas maija temperatūras. Laikā no 23. līdz 27. maijam 266 vietās valstī reģistrēti maksimālās temperatūras rekordi.
Daudzviet temperatūra šajā laikā sasniedza 38 grādus, bet Parīzē gaiss iesila līdz +34 grādiem. Atsevišķos reģionos izsludināts oranžais karstuma brīdinājums, kas maijā ir ārkārtīgi reta parādība.
Karstums ietekmējis arī izglītības sistēmu darbību. Kāda skola Francijas dienvidrietumos bija spiesta pārtraukt darbu, kad vairākiem skolēniem kļuva slikti, saistībā ar to, ka gaiteņos tika novērots +53 grādu liels karstums. Tāpat ziņots par bojāgājušajiem. Divi cilvēki - viens Parīzē, otrs Lionā - treniņu laikā gājuši bojā.
Karstums radījis problēmas arī transporta sistēmā. Francijas dzelzceļa uzņēmums SNCF apstiprināja, ka pirmdien divi TGV vilcieni vairākas stundas pie Lionas bija paralizēti, jo augstā temperatūra deformēja kontakttīkla vadus. Pie Atlantijas okeāna piekrastes savukārt pieaugusi noslīkšanas gadījumu statistika. Žirondas reģionā šonedēļ dzīvību zaudējuši četri cilvēki.
Karstums skāris arī sporta pasauli. Francijas atklātā tenisa čempionāta laikā vairāki tenisisti sūdzējušies par pašsajūtu. Itālijas tenisists Janniks Siners pēc zaudējuma otrajā kārtā atzina, ka cīnījies ar atūdeņošanos, reiboni un sliktu dūšu.
Spānijā maijs līdzinās augustam
Arī Spānijas meteorologi norāda, ka gaisa temperatūra daudzviet pārsniegusi maija normu par 12 līdz 15 grādiem. Valsts dienvidrietumos vairākas dienas pēc kārtas reģistrēti 37–39 grādi, bet atsevišķās vietās temperatūra tuvojas 40 grādu atzīmei. Visvairāk cietušas Badahosas, Seviljas, Kordovas, Haēnas, Toledo un Saragosas provinces.
Neparasti karsts laiks valda arī Spānijas ziemeļos. Santanderas apkārtnē jau sešas dienas reģistrēta gaida temperatūra, kas pārsniedz +30 grādus. Lai gan pēdējo 70 gadu laikā šāds karstums pirms jūnija iestāšanās tika reģistrēts tikai divas reizes.
Meteorologi brīdina arī par tā sauktajām tropiskajām naktīm, kad gaisa temperatūra nenoslīd zem 20 grādiem. Tieši šādas naktis rada īpašu risku veselībai, jo organisms nespēj pilnvērtīgi atjaunoties.
Portugālē pārspēts 25 gadus sens rekords
Tikmēr Portugālē trešdien centrālajā Moras pilsētā termometra stabiņš pakāpās līdz 40,3 grādiem, pārspējot iepriekšējo maija rekordu – 40 grādus, kas tika sasniegti 2001. gadā. Valsts meteoroloģijas dienests brīdinājis, ka karstuma vilnis, visticamāk, turpināsies arī jūnija sākumā. Savukārt Portugāles veselības ministre Ana Paula Martina informējusi, ka karstuma dēļ valstī pieaudzis hospitalizēto pacientu skaits.
Itālijā izsludina sarkano brīdinājumu
Itālija pagaidām nav sasniegusi tik augstas temperatūras kā Spānija vai Portugāle, tomēr arī tur situācija kļūst satraucoša. Ceturtdien Romā, Florencē, Boloņā, Brešā un Turīnā tika izsludināts pirmais šā gada sarkanais karstuma brīdinājums. Varasiestādes aicināja cilvēkus izvairīties no atrašanās saulē.
Meteorologi norāda, ka karstuma viļņi Eiropā nav nekas neparasts, tomēr pēdējos gados tie kļūst arvien spēcīgāki, ilgstošāki un skar plašākas teritorijas. Šonedēļ daudzviet valdošais karstums vairāk atgādināja vasaras vidu nekā maija beigas, liekot arvien nopietnāk domāt par infrastruktūras un sabiedrības pielāgošanos mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem.