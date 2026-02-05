Bekhemu ģimenes drāma saasinās: Bruklins aizsedz tetovējumu, kas veltīts Deividam
Bruklins Bekhems ģimenes konflikta laikā ir aizsedzis tetovējumu, kas bija veltīts viņa tēvam, Deividam Bekhemam.
Uz Bruklina uz labās rokas agrāk bija redzams uzraksts “DAD” (Tēvs) ar lielajiem burtiem. Taču jaunos fotoattēlos, kurus ieguvis laikraksts “The Sun”, redzams, kā Bruklins kopā ar sievu Nikolu Pelcu atrodas Losandželosā, un uzraksts tagad ir manāmi aizklāts ar attēlu, kas izskatās pēc jūras zvaigznes un diviem glābšanas riņķiem.
Kāds avots medijam sacīja, ka Bruklins esot veicis lāzerprocedūru, lai pārveidotu tetovējumu, kas iepriekš bija veltīts viņa tēvam. “Viņš gribēja no tā tikt vaļā,” sacīja avots.
Tas pats avots arī apgalvoja, ka Bruklins esot aizsedzis tetovējumu uz krūtīm, kas bija veltīts viņa mātei Viktorijai Bekhemai. “Redzēt, ka Bruklins aizsedz Viktorijai veltīto tetovējumu un tagad arī to, kas bija veltīts viņa tēvam, būs sāpīgi,” sacīja avots. “Tas šķiet ļoti nežēlīgi un tikai kaisīs sāli brūcēs.”
Bekhemu ģimenes konflikts pagājušajā mēnesī ieguva sprādzienbīstamu pavērsienu pēc tam, kad Bruklins savos “Instagram Stories” publicēja skarbu paziņojumu, vēršoties pret vecākiem.
Bruklins rakstīja, ka nevēlas izlīgt ar ģimeni, un apsūdzēja vecākus mēģinājumos iznīcināt viņa laulību ar Nikolu (31). Viņš arī apgalvoja, ka Viktorija 2022. gada kāzās ar viņu dejoja “nepiemēroti”.