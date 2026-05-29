Dombrava biroju vadīs NA jauniešu organizācijas vadītājs Rupeika
Jāņa Domravas (NA) vadītajā Iekšlietu ministrijā (IeM) parlamentārā sekretāra pienākumus pildīs Saeimas deputāts Edvīns Šnore (NA), bet par biroja vadītāju izraudzīts NA jauniešu organizācijas vadītājs Edgars Kristaps Rupeiks.
Rupeiks bijis vairāku deputātu palīgs 14. Saeimā un NA Saeimas frakcijas administrators. Tāpat viņš bija Dombravas vadītās Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas tehniskais sekretārs.
Par iepirkumu uzraudzības jautājumiem konsultēs Jānis Ratkevičs, kuram esot pieredze publisko iepirkumu jomā pašvaldībās.
Par sadarbību ar pašvaldībām atbildēs padomnieks un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezerves pulkvežleitnats Vilmārs Vecvagaris (NA), kurš ir Liepājas domes Drošības komisijas vadītājs un civilās aizsardzības eksperts Liepājas pašvaldībā.
Savukārt civilās aizsardzības jautājumos ministra ārštata padomnieka pienākumus pildīs Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš (NA).
Par sadarbību ar NBS civilās aizsardzības jomā atbildēs ārštata padomnieks Roberts Sipenieks.
Par Eiropas Komisijas jautājumiem un valsts nacionālo pozīciju ministru ārštatā konsultēs Eiropas Parlamenta deputāts Rihards Kols (NA).
LETA jau ziņoja, ka Saeima ceturtdien apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Andris Kulbergs (AS), bet iekšlietu ministra amatu tajā ieņēms Dombrava, nomainot iepriekšējo iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski (JV), kurš tagad kļuvis par satiksmes ministru.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts", Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.