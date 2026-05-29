Trūkst ideju vakariņām? Lūdzu, receptes dažādām gaumēm
Ja aptrūkušās idejas, ko pagatavot savējiem vakariņās, vai ir vēlme pamēģināt kaut ko citu ēdienkartes dažādošanai, smelies iedvesmu no šīm receptēm. Vienkārši un ātri.
Cepeškrāsnī gatavota vistas fileja ar sieru un tomātiem
Sastāvdaļas:
3 vistas filejas
150 g rīvēta siera
3 tomāti
2 olas
3 ēdk. skābā krējuma
garšvielas pēc patikas (piemēram, sāls, karijs un ķiploksāls)
Gatavošana:
Vistas fileju sagriez gabaliņos un sajauc ar garšvielām. Cepamo veidni iezied ar eļļu un filejas gabaliņus vienmērīgi izkārto. Olas sakul kopā ar garšvielām, pievieno krējumu, rūpīgi sajauc, tad pieliec rīvētu sieru (aptuveni 50 g) un atkal visu samaisi. Gatavo mērci pārlej vistas filejai, pa virsu kārto tomātu ripiņas un pārkaisi atlikušo sieru.
Formu apklāj ar foliju un cep cepeškrāsnī 200 grādos 25 minūtes. Tad foliju noņem cep vēl 10 minūtes, lai virsa apbrūnē. Sacepums gatavs! Pasniedzot var pārkaisīt ar zaļumiem, bet kā piedevas der jebkas.
Ātrie pupiņu-desu salāti
Sastāvdaļas:
2 kārbas konservētu pupiņu
neliels gabals pusžāvētas desas
5 marinētie gurķi
2 tomāti
puse sarkanā sīpola
Mērcei: krējums un majonēze vienādās daļās un 1 ēdamk. tomātu mērces
Gatavošana:
Visas sastāvdaļas, kas griežamas, sagriez, sajauc ar mērci un gatavs!
Kokosriekstu piena zupa ar dārzeņiem un garnelēm
Sastāvdaļas:
400 g kokosriekstu piena
400 g saldētu dārzeņu
250 g garneļu
6–8 ķiršu tomāti
sāls, pipari, ingvers – pēc garšas
Gatavošana:
Verdošā ūdenī liec saldētu dārzeņu maisījumu un vāri, līdz tie pusgatavi. Pievieno kokosriekstu pienu, uzvāri, liec klāt garneles un sagrieztus ķiršu tomātus. Vāri vēl 5-7 minūtes, beigās pievieno garšvielas (sāli, piparus, čili un ingveru) pēc garšas.
Cepeškrāsnī gatavoti kabaču plāceņi ar sieru
Sastāvdaļas:
neliels kabacis (aptuveni 350 g)
100 g siera
2 olas
2 ēdk. miltu
tējk. cepamā pulvera
sāls pēc garšas
Gatavošana:
Kabaci nomizo un sarīvē uz rupjās rīves. Pievieno sarīvētu sieru, abas olas, sāli un miltus, kas sajaukti ar cepamo pulveri, visu rūpīgi samaisi. Cepešpannu pārklāj ar cepamo papīru un ar karoti liec pankūciņas. Cep līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī aptuveni 20–30 minūtes. Plāceņi ir gatavi, kad kļūst zeltaini brūni. Var ēst tāpat vai pasniegt ar krējumu, salātiem, zaļumiem vai jebko citu, ko sirds kāro.
Pupiņu zupa bez gaļas
Sastāvdaļas:
2–3 burkāni
2 mazās kārbas konservētas sarkanās pupiņas
1 mazā kārba tomātu savā sulā (sagriezti gabaliņos)
1 paliels sīpols
1 paprika
1,5 l dārzeņu buljona
eļļa cepšanai
garšvielas – sāls, malti pipari, raudene un nedaudz cukura
Gatavošana:
Sīpolu smalki sagriez un apcep uzkarsētā katlā ar eļļu nelielā karstumā. Noteikti nedrīkst aizmirst regulāri apmaisīt, lai nepiedegtu. Burkānus nomizo un sagriez plānos pusmēnestiņos. Sagriez arī papriku. Kad sīpols kļuvis gaišāks, pievieno burkānus un papriku. Ja nepieciešams, pievieno vēl nedaudz eļļas, lai dārzeņi nepiedegtu. Liec klāt tomātus un pievieno garšvielas – sāli, tējkaroti cukura, raudeni un piparus. Sautē aptuveni 10 minūtes.
Tikmēr pupiņas izņem no kārbas un noskalo ūdenī. Katla saturam pievieno un noskalotās pupiņas, kā arī pielej buljonu. Vārīšanai pietiks ar dažām minūtēm, jo visi dārzeņi jau ir mīksti.