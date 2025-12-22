Atklāts iemesls, kāpēc Bruklins Bekhems "Instagram" bloķēja savus slavenos vecākus
Deivida un Viktorijas Bekhemu dēls Bruklins, kā tiek ziņots, sociālajā tīklā “Instagram” bloķējis savus vecākus. Tagad kļuvis zināms iespējamais šī soļa iemesls.
Jau vēstīts, ka svētdien, 21. decembrī, 20 gadus vecais Krūzs Bekhems savos "Instagram" stāstos dalījās ar ekrānuzņēmumu no "Daily Mail" raksta, kurā tika vēstīts, ka viņa vecāki it kā vairs neseko Bruklinam (26) iespējama ģimenes konflikta dēļ. Krūzs šos apgalvojumus noliedza, vienlaikus atklājot, ka gan viņš pats, gan viņa vecāki sociālajā tīklā esot negaidīti “bloķēti”.
“NAV TAISNĪBA,” rakstīja Krūzs, precizējot: “Mana mamma un tētis nekad neatsekotu savam dēlam… Saliksim faktus pa plauktiņiem. Viņi pamodās bloķēti… tāpat kā es.”
Pirms Krūza paziņojuma mediji vēstīja, ka 26 gadus vecais Bruklins vairs neseko saviem vecākiem "Instagram", un bijušais futbolists Deivids Bekhems un modes dizainere Viktorija Bekhema vairs neseko arī viņam. Tāpat pāris neseko Bruklina sievai Nikolai Pelcai Bekhemai, un Deivids un Viktorija neparādās arī aktrises sekoto kontu sarakstā.
Tagad atklājies, ka Bruklins sociālajos tīklos bloķējis savu ģimeni kāda ieraksta dēļ, kuru bija atzīmējusi ar “patīk” viņa slavenā mamma Viktorija Bekhema. Tiek ziņots, ka 26 gadus vecais Bruklins Bekhems bloķējis savu ģimeni sociālajos tīklos pēc tam, kad mamma Viktorija bija atzīmējusi ar “patīk” video ierakstu, kurā viņš cep vistu.
Pēc tam, kad fani pamanīja, ka Viktorija šo ierakstu ir atzīmējusi ar “patīk”, daudzi aicināja Bruklinu izlīgt ar vecākiem. “Viktorija atzīmēja ar “patīk” šo ierakstu. Jā! Ģimene ir viss,” rakstīja kāds lietotājs. Cits piebilda: “Ej gatavot kopā ar tēti. Izskatās garšīgi.” Vēl kāds komentēja: “Sazinies ar saviem vecākiem – mums ir tikai viena dzīve, un tā ir ļoti vērtīga.” Ceturtais rakstīja: “Tu izklausies un izskaties kā tētis. Sazinies.”
Saskaņā ar “The Sun” ziņoto, Bruklinu sadusmojusi mammas publiskā pieķeršanās izpausme, un viņš bloķējis visu ģimeni – tostarp tēvu Deividu, brāļus Romeo un Krūzu, kā arī jaunāko māsu Hārperu.
Tiek uzskatīts, ka Bruklins Ziemassvētkos nepievienosies pārējai ģimenei viņu 10 miljonu mārciņu vērtajā mājā Kotsvoldā, neraugoties uz ģimenes centieniem izlīgt. Tā vietā svētkus viņš pavadīs kopā ar sievas Nikolas ģimeni Maiami.
Ilgstošais ģimenes konflikts sākās šā gada sākumā, kad Bruklins un Nikola neieradās uz Deivida grandiozo 50. dzimšanas dienas ballīti maijā. Viņš arī publiski sociālajos tīklos neapsveica tēvu dzimšanas dienā.