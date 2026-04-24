Krūza Bekhema negaidītais izlīguma žests raisa cerības uz atkalapvienošanos ar Bruklinu ilgstošā konflikta laikā
Krūzs Bekhems, šķiet, vērsies pie sava atsvešinātā vecākā brāļa Bruklina Bekhema aizkustinošā sociālo tīklu mirklī, publicējot senāku fotogrāfiju, kurā abi redzami bērnībā.
21 gadu vecais Krūzs savos “Instagram” stāstos dalījās ar mīļu attēlu, kurā viņš, Bruklins un viņu brālis Romeo plati smaida kamerai, tērpušies saskaņotos baltos kreklos un džinsos.
Lai gan Krūzs ģimenes fotogrāfijai nepievienoja parakstu, bija skaidrs, ka mūziķis vēlējies atcerēties viņu laimīgo bērnību. Šis smalkais žests nāk laikā, kad turpinās Bruklina konflikts ar ģimeni, kas janvārī sasniedza kulmināciju, kad viņš publicēja skarbu paziņojumu, paskaidrojot, kāpēc ir atsvešinājies no saviem vecākiem.
27 gadus vecais Bruklins paziņojumā apgalvoja, ka Viktorija un Deivids Bekhemi nav bijuši īpaši pretimnākoši viņa sievai Nikolai Pelcai, kad viņa pirmo reizi pievienojās ģimenei, un apsūdzēja viņus mēģinājumos sabojāt viņa kāzu dienu. Bruklins apgalvoja, ka viņa vecāki ir “bezgalīgi centušies sagraut” viņa attiecības ar Nikolu publicitātes vārdā un ka viņi “publisku pašreklāmu un reklāmas līgumus vērtē augstāk par visu pārējo”.
Citas apsūdzības ietvēra apgalvojumu, ka viņa vecāki mēģinājuši viņu “uzpirkt”, lai viņš “atteiktos no tiesībām” uz savu vārdu pirms viņa un Nikolas kāzām, kā arī to, ka Viktorija “pārņēma” viņa kāzu deju ar Nikolu un “nepiemēroti dejoja ar mani”.
Kādā no ieraksta fragmentiem bija teikts: “Es gadiem ilgi esmu klusējis un darījis visu iespējamo, lai šos jautājumus paturētu privātus. Diemžēl mani vecāki un viņu komanda turpināja runāt ar presi, tāpēc man vairs nebija citas izvēles kā runāt pašam un pateikt patiesību par vismaz daļu no meliem, kas ir publicēti. Es nevēlos izlīgt ar savu ģimeni. Mani neviens nekontrolē – es pirmo reizi savā dzīvē aizstāvu pats sevi.”
Viņš turpināja: “Izlikšanās sociālajos tīklos, ģimenes pasākumi un nepatiesas attiecības vienmēr ir bijusi daļa no dzīves, kurā es piedzimu. Pēdējā laikā es pats esmu redzējis, cik tālu viņi ir gatavi iet, lai medijos izplatītu neskaitāmus melus – bieži vien uz nevainīgu cilvēku rēķina –, lai saglabātu sevis radīto tēlu. Taču es ticu, ka patiesība vienmēr nāk gaismā.”
Kad 2025. gadā sāka izplatīties baumas par ģimenes konfliktu, Krūzs, šķiet, tās apstiprināja, aizstāvot savus vecākus no kāda sociālo tīklu lietotāja, kurš apgalvoja, ka Bekhemi nobloķējuši savu dēlu.
“Tā nav taisnība. Mana mamma un tētis nekad neatsekotu savam dēlam… Pieturēsimies pie faktiem. Viņi pamodās nobloķēti… tāpat kā es,” viņš rakstīja.
Neraugoties uz Krūza neapmierinātību, kopš šī paziņojuma publiskošanas viņš vairākkārt ir sniedzis Bruklinam izlīguma žestu. Februārī viņš publicēja senāku fotogrāfiju, kurā viņš, Bruklins un Romeo bērnībā apskaujas un smaida kamerai.
Savukārt martā Krūzs publicēja attēlu, kurā Bruklins viņu tur rokās kā mazuli, pievienojot parakstu: “Es tevi mīlu” un ballītes emocijzīmi, tādējādi atzīmējot brāļa dzimšanas dienu. Kad tajā pašā mēnesī paparaci viņam jautāja, vai ģimenes konflikts varētu beigties, viņš atbildēja: “Es ceru.”