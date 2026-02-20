Bruklins Bekhems pārvelk svītru pagātnei: pēc Gordona Remzija pamācības nobloķē viņu un “atseko” viņa bērniem
Bruklins Bekhems ir pārtraucis sekot saviem bērnības draugiem Hollijai un Džekam Remzijiem sociālajos tīklos — tikai dažas dienas pēc tam, kad viņu tēvs, pasaulslavenais pavārs Gordons Remzijs, Bruklinu aicināja “atcerēties, no kurienes viņš nācis”.
Bekhemu ģimenes skandālam pieņemoties spēkā, Bruklins sociālajos tīklos nobloķējis slaveno pavāru Gordonu Remziju — ilggadēju ģimenes draugu un māsas Hārperas krusttēvu — pēc tam, kad Remzijs Bruklinam ieteica “neaizmirst, no kurienes viņš nācis”, un norādīja, ka Bruklina “apmātība” ar sievu, aktrisi Nikolu Pelcu, varētu būt iemesls šai ieilgušajai plaisai.
26 gadus vecais Bruklins pārtraucis sekot arī TV šefpavāra vecākajai meitai Hollijai — tikai dažas nedēļas pēc tam, kad viņa greznā ceremonijā mijusi laulības solījumus ar olimpisko peldētāju Adamu Pītiju; uz šo ceremoniju viņš neieradās. Nobloķēts ticis arī Hollijas dvīņu brālis Džeks.
Vienlaikus Bruklins joprojām seko Gordona sievai Tanai, meitai Tilli un jaunākajam dēlam Oskaram.
Bekhemu un Remziju ģimenes draudzējas kopš 2000. gadu sākuma. Ar tikai deviņu mēnešu starpību vecumā Bruklins, Hollija un Džeks bērnībā bija ļoti tuvi draugi un bieži pavadīja laiku kopā rotaļu tikšanās reizēs.
Bērnus bieži fotografēja kopā dažādās pasaules vietās — vecākiem viņus vedot greznos ģimenes atvaļinājumos uz ekskluzīviem slēpošanas kūrortiem un plašām tropu pludmalēm.
Kāds avots sacīja: “Deivids un Viktorija Gordonu un Tanu redz gandrīz kā ģimeni. Viņu bērni izauga kopā. Bruklinam vienmēr patika laiks kopā ar viņiem, bet viņa un Džeka draudzība īsti vairs nepastāv — un tas ir ļoti skumji. Arī Gordonu un Tanu sarūgtinājis šis konflikts. Viņiem Bruklins ir ļoti, ļoti mīļš. Viņi viņu pazīst kopš mazotnes. Bruklins, šķiet, vairs nesatiekas ar daudziem draugiem, ar kuriem pavadīja laiku pirms Nikolas — un tas ir ļoti skumji.”
Janvāra 19. datumā publicētu “Instagram” stāstu sērijā Bruklins pārtrauca klusēšanu par ieilgušo konfliktu ar vecākiem un brāļiem/māsām saistībā ar ģimenes iespējamo attieksmi pret viņa sievu Nikolu Pelcu Bekhemu, ar kuru viņš apprecējās 2022. gada aprīlī.
“Stāsts, ka mana sieva mani kontrolē, ir pilnīgi apgriezts kājām gaisā. Lielāko daļu savas dzīves mani kontrolēja mani vecāki,” rakstīja Bruklins. “Es uzaugu ar milzīgu trauksmi. Pirmo reizi savā dzīvē, kopš esmu attālinājies no ģimenes, šī trauksme ir pazudusi. Es katru rītu pamostos pateicīgs par dzīvi, ko esmu izvēlējies, un esmu atradis mieru un atvieglojumu. Mana sieva un es nevēlamies dzīvi, ko veido tēls, prese vai manipulācijas. Mēs vēlamies tikai mieru, privātumu un laimi sev un mūsu nākotnes ģimenei.”
Gordons uzskata, ka influenceram “drīz viss kļūs skaidrs”, jo starp viņiem saglabājoties cieša saikne, un viņš uzstāj, ka gan Deivids, gan Viktorija bijuši izcili vecāki Bruklinam un viņa trim brāļiem un māsai.
“Ar Bruklinu mēs nedaudz esam sarakstījušies, mūsu attiecības ir stabilas. Es viņu mīlu — viņam ir neticami liela sirds,” viņš sacīja laikrakstam “The Sun”. “Bet ir grūti, vai ne, kad esi apmāts? Mīlestība ir akla. Ir viegli uzkāpt tajās amerikāņu kalniņos un aizrauties. Bet tas viss atgriezīsies. Es pats esmu redzējis, cik labi vecāki viņi ir. Deivids kā tēvs ir vienkārši neticams. Viņi abi bērnos ir ieguldījuši tik daudz enerģijas, un es zinu, cik reižu viņi Bruklinu ir izvilkuši no s***. Man šķiet, tas ir laika jautājums, līdz Bruklins uz sevi paskatīsies godīgi un sapratīs, ko vecāki viņam patiesībā nozīmē.””
Remzijs — pats sešu bērnu tēvs kopā ar sievu Tanu — arī ieteica Losandželosā dzīvojošajam influenceram “atcerēties”, no kurienes viņš nācis. “Viņš ļoti vēlas iet savu ceļu, un es to respektēju. Tā ir ļoti laba lieta,” viņš sacīja. “Bet atceries, no kurienes tu nāc. Un, godīgi sakot, kādu dienu tev vairs nebūs mammas un tēta, un tev tas ir jāsaprot. Kādā brīdī tas “pieleks”.”