Bekhemu ģimenes drāma “Instagram”: Bruklins nobloķējis vecākus
Deivida un Viktorijas Bekhemu dēls Bruklins esot nobloķējis savus vecākus sociālajā tīklā "Instagram".
Svētdien, 21. decembrī, 20 gadus vecais Krūzs Bekhems savos "Instagram" stāstos dalījās ar ekrānuzņēmumu no "Daily Mail" raksta, kurā tika vēstīts, ka viņa vecāki it kā vairs neseko Bruklinam (26) iespējama ģimenes konflikta dēļ. Krūzs šos apgalvojumus noliedza, vienlaikus atklājot, ka gan viņš pats, gan viņa vecāki sociālajā tīklā esot negaidīti “bloķēti”.
“NAV TAISNĪBA,” rakstīja Krūzs, precizējot: “Mana mamma un tētis nekad neatsekotu savam dēlam… Saliksim faktus pa plauktiņiem. Viņi pamodās bloķēti… tāpat kā es.”
Pirms Krūza paziņojuma mediji vēstīja, ka 26 gadus vecais Bruklins vairs neseko saviem vecākiem "Instagram", un bijušais futbolists Deivids Bekhems un modes dizainere Viktorija Bekhema vairs neseko arī viņam. Tāpat pāris neseko Bruklina sievai Nikolai Pelcai Bekhemai, un Deivids un Viktorija neparādās arī aktrises sekoto kontu sarakstā.
Deivids un Viktorija joprojām seko saviem pārējiem dēliem – Romeo Bekhemam un Krūzam Bekhemam. Jaunākajai ģimenes atvasei, meitai Hārperei Bekhemai, ir privāts "Instagram" konts. Savukārt Bruklins neseko nevienam no saviem brāļiem, un arī viņi neseko viņam. Tas pats attiecas arī uz 30 gadus veco Nikolu.
Bekhemu savstarpējā “Instagram” atsekošanās notikusi laikā, kad slavenā ģimene piedzīvo sarežģītu periodu. Konflikts, pēc mediju ziņām, aizsācies Bruklina kāzās. Toreiz klīda runas par spriedzi starp Nikolu un Viktoriju, jo aktrise kāzu dienā neizvēlējās vilkt kāzu kleitu no bijušās "Spice Girls" dalībnieces modes nama, lai gan sākotnēji tas bija plānots. Kāds avots apstiprināja, ka baumas par konfliktu bijušas patiesas, savukārt cits avots norādīja, ka situācija ar kleitu esot “tālu no patiesības”.
Tāpat kāds avots apgalvoja, ka spriedze pieaugusi, kad Viktorija it kā pārņēmusi deju Bruklina kāzās, lai gan tā bijusi ieplānota kā īpašs brīdis Bruklinam un Nikolai – dziesmu jaunlaulātajiem bija izpildījis Marks Entonijs kā dāvanu.
Maijā Deivids Londonā ar zvaigžņotu ballīti atzīmēja savu 50. dzimšanas dienu. Pasākumā piedalījās Viktorija, Romeo (23), Krūzs un 14 gadus vecā Hārpere, taču Nikola un Bruklins, lai gan bija uzaicināti, neieradās.
Pēdējos mēnešos spriedze Bekhemu ģimenē risinājusies publiski, ģimenes locekļiem sociālajos tīklos daloties ar noslēpumainiem ierakstiem.
Maijā Bruklins publicēja video, kurā viņš kopā ar Nikolu brauc ar motociklu, pievienojot mīlestības pilnu vēstījumu, ka viņš viņu “vienmēr izvēlēsies”. Tikai dažas stundas vēlāk Krūzs savā kontā publicēja ģimenes fotogrāfiju, rakstot: “Es jūs mīlu vairāk par visu, mammu un tēti. Jūs devāt mums dzīvību un rūpējāties par mums neatkarīgi no apstākļiem. Es pat nevaru izteikt, cik svētīti mēs visi esam, ka jūs esat mūsu dzīvēs.”
Kāds avots iepriekš šogad atzina, ka plaisas dziedēšana Bekhemu ģimenē nav bijusi viegla. “Katru reizi, kad beidzot iestājas laimīgs brīdis, viss atkal sabrūk,” skaidroja avots. “Viņi ir mēģinājuši panākt mieru. Bruklins jūtas sašķelts. Tā ir viņa ģimene un asinis, taču viņam vienmēr ir bijušas sarežģītas attiecības ar tēvu. Liela daļa šo attiecību šķitusi kā "bizness"."