Bruklins Bekhems nosauc vienīgo iemeslu, kāpēc atgriezīsies Londonā, dodot kārtējo triecienu vecākiem
Deivida un Viktorijas Bekhemu vecākais dēls topošais šefpavārs Bruklins Bekhems nav nofotografēts kopā ar ģimeni Lielbritānijā jau kopš aizvadītā gada Otrajiem Ziemassvētkiem.
26 gadus vecais Bruklins Bekhems paudis slēptu pārmetumu savai ģimenei nesenajā video, kas ierakstīts kopā ar pazīstamo šefpavāru Mišelu Rū jaunāko. Jau mēnešiem ilgi klīst valodas par topošā pavāra un viņa sievas aktrises Nikolas Pelcas (30) nesaskaņām ar Bekhemu ģimeni. Jaunais pāris ir ignorējis Bruklina vecākus vairākos viņiem svarīgos dzīves notikumos, tostarp Deivida 50. dzimšanas dienas svinībās un dienā, kad bijušais sportists tika iecelts bruņinieka kārtā. Pāris nepagodināja vecākus ar apmeklējumu klātienē un neapsveica viņus arī ar sociālo mediju starpniecību.
Laikā, kad runas par ģimenes nesaskaņām tikai pieaug, Bruklins šķietami izteicis smalki slēptu aizvainojumu, mērķētu uz saviem vecākiem Deividu un Viktoriju Bekhemiem. Sarunājoties ar šefpavāru Mišelu Rū, viņš paziņoja, ka ir tikai viens iemesls, kāpēc varētu atgriezties Londonā – tikai, lai nogaršotu slavenā šefa gatavoto ēdienu.
Bruklins ar sievu Nikolu dzīvo Losandželosā un nav nofotografēts kopā ar savu ģimeni kopš 2024. gada Otrajiem Ziemassvētkiem un šķiet, ka pēc tam ne reizi nav viņus apmeklējis Apvienotajā Karalistē.
Jaunākajā video, ar kuru Bruklins dalījās savā “Instagram” lapā, Bekhemu vecākā atvase teica, ka “noteikti” atgriezīsies Londonā tikai tāpēc, lai nogaršotu Mišela pagatavoto cūkgaļas ēdienu.
Mišels izmantoja Bruklina radīto "Cloud23" mērci, lai pagatavotu gaļu ar frī kartupeļiem un ceptu olu. Šis video bija filmēts restorāna “Wigmore” virtuvē Londonas centrā. Pasniedzot gatavo ēdienu, Mišels paziņoja, ka tas būs “ļoti pieprasīts” un “ātri pazudīs no virtuves”. Skaidri liekot noprast, ka vecākus viņš neapmeklēs, Bruklins atbildēja šefpavāram: “Es noteikti atgriezīšos Londonā tikai, lai pasūtītu šo.” Uz ko Mišels Rū juniors pajokoja, piebilstot: “Un vēl pinti alus!”
Bruklins un Nikola devās uz Londonu, lai nofotografētos “Moncler” reklāmā šā gada maijā. Modes fotosesija norisinājās tikai dažu minūšu brauciena attālumā no Bekhemu ģimenes mājas Rietumlondonā. Viņi neapmeklēja Deivida 50. dzimšanas dienas svinības, lai gan tobrīd bija vienā un tajā pašā pilsētā.
Savukārt šī mēneša sākumā Bruklins un Nikola rīkoja laulības solījumu atjaunošanas ceremoniju Ņujorkā kopā ar draugiem un sievas ģimeni. Deivids un Viktorija uz to nebija aicināti, tāpat kā Bruklina brāļi Romeo un Krūzs, un māsa Hārpere (starp citu, Hārpere ir vienīgā no ģimenes, kuru dzimšanas dienā Bruklins apsveica vismaz soctīklos). Slavenajiem vecākiem pietuvināti avoti atzinuši, ka ģimene šo soli uztvērusi kā “nežēlīgu un ļaunu rīcību”.
Viktorija Bekhema ar dēlu Bruklinu
Viktorija Bekhema ar dēlu Bruklinu.
Nikola savā “Instagram” lapā dalījās ar fotogrāfijām no atkārtotajām kāzām, kur pāris redzams pie altāra un svinam kopā ar draugiem un ģimeni. Viņa attēliem pievienoja parakstus “tikai mīlestība” un “šī diena mums bija ļoti svarīga”.
Aktrise godināja savu māti Klaudiju, ģērbjoties nedaudz pārtaisītā līgavas kleitā, kurā viņas mamma pie altāra devās 1985. gadā. Savukārt Bruklins bija ģērbies klasiskā melnā smokingā. Pēdējā attēlā, ar ko dalījusies Nikola, pāris skatās viens uz otru, kamēr sievas tēvs Nelsons lasa no papīra lapas, vadot intīmo ceremoniju.
Kāds paziņa laikrakstam “The Sun” izteicies: “Tas bija pēdējais trieciens Deividam un Viktorijai. Redzēt, ka Nelsonam uzticēta tik svarīga loma ceremonijā, bija sirdi plosoši, it īpaši Deividam. Neviens no 30+ plašās ģimenes nezināja par kāzām un nebija aicināts.”
Informators piebilda: “Arī viņa vecvecāki ir sarūgtināti, jo Bruklins vienmēr bija tik tuvs viņiem. Tas šķiet nežēlīgi un ļauni. Tā vairs nav spēle. Visas robežas ir pārkāptas. Ģimene jūt, ka ir zaudējusi savu dārgo dēlu – un neredz vairs ceļu atpakaļ.”
Aizvadītajā mēnesī Romeo un Krūzs esot bloķējuši vecāko brāli un viņa sievu savos sociālo tīklu kontos. Par to rakstīja izdevums “The Standard”. Tas noticis tikai dažas stundas pēc tam, kad Bruklins novēlējis māsai Hārperei daudz laimes 14. dzimšanas dienā.