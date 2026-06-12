Latvijas šautriņu metēji iekļūst Pasaules kausa astotdaļfinālā
Latvijas šautriņu metēji Razma un Melderis sekmīgi turpina dalību Profesionālās Dartu korporācijas (PDC) Pasaules kausā, sasniedzot astotdaļfinālu.
J grupas otrajā mačā Latvija, kas izsēta ar 14. numuru, cīņā līdz četriem uzvarētiem legiem ar 3-4 zaudēja Trinidadai un Tobago. Sestajā legā latviešiem bija iespēja nodrošināt uzvaru duelī, tomēr vairākas reizes neizdevās izpildīt noslēdzošos metienus.
Apakšgrupā Latvijai, Itālijai un Trinidadai un Tobago bija pa vienai uzvarai divos dueļos, bet latviešiem, kas dienu iepriekš ar 4-2 pārspēja itāļus, bija labāka uzvarēto un zaudēto legu starpība.
Latvijas duets vidēji piegājienā guva 79,66 punktus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 27,27% precizitāti, izpildot arī vienu 180 punktu gājienu. Pretinieki vidēji piegājienā guva 77,32 punktus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 33,33% precizitāti.
Anglija, Nīderlande, Skotija un Ziemeļīrija jau nodrošinājušas vietu otrajā kārtā, bet pārējās 36 izlases sadalīs vēl 12 ceļazīmes uz nākamo kārtu. No 12 apakšgrupām otrajā kārtā iekļūs tikai pirmo vietu ieguvējas.
Pasaules kauss norisināsies līdz šīs nedēļas beigām. Turnīra kopējais balvu fonds ir 500 000 Lielbritānijas mārciņu.
Pērn latvieši piedzīvoja divus zaudējumus un neizkļuva no grupas, bet par čempioniem kļuva Ziemeļīrijas šautriņu metēji Džošs Roks un Derils Gērnijs.