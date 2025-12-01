Krūzs Bekhems sagrauts pēc strīdiem ar brāli Bruklinu: "Dzīve ir pārāk īsa"
Krūzs Bekhems ar savu ierakstu sociālajos tīklos nepārprotami parādījis, ka ļoti pārdzīvo ģimenes konfliktu ar vecāko brāli Bruklinu.
Bijušā futbolista Deivida Bekhema un modes dizaineres Viktorijas Bekhemas jaunākais dēls Krūzs (20) vietnē “Instagram” ievietojis video, kurā brālis dāvina viņam ģitāru, un papildinājis to ar uzrakstu "brāļu mīlestība". Pēc tam viņš dalījies ar selfiju, kurā bija vārdi: "Dzīve ir pārāk īsa, lai klusētu, vismaz izrunājies."
Attēlā, kuru viņš kopīgoja savā “Instagram” lapā, topošajam dziedātājam, šķiet, asara rit pār vaigu. Viņš skaidri parādījis savas emocijas par ieilgušo konfliktu. Vārdus "brāļu mīlestība" viņš papildināja ar ģitāras attēlu, kurai aizmugurē uzrakstīts vārds “Paldies”, kam sekoja emocionālais izteikums.
Kā zināms, Deividam un Viktorijai Bekhemiem ir četri bērni: Bruklins (26), Romeo (23), Krūzs (20) un Hārpere (14).
Ģimene ir saglabājusi savu nostāju un nav komentējusi baumas par konfliktu ar Bruklinu un viņa sievu.
Piedaloties Džeimsa Kordena podkāstā “This Life of Mine”, Deivids stāstīja par savu “maigo” bērnu audzināšanas stilu un mājas dzīvi kopā ar sievu Viktoriju. Bekhems sarunas laikā teica: "Es vēlētos teikt, ka audzināju savus bērnus ar tādām pašām vērtībām, kādas man un māsām iemācīja mans tēvs un māte. Mani bērni ir labi audzināti, pieklājīgi un pazemīgi pēc dabas. Tas ir tas, ar ko mēs, kā vecāki, lepojamies visvairāk, ja godīgi."
"Es esmu citāds ar saviem bērniem. Es esmu daudz maigāks nekā mans tēvs," piebilda Deivids. "Bet ir konkrētas īpašības, kas man ir tādas pašas, kā manam tēvam."
Intervija tika ierakstīta pagājušajā gadā, bet izlaista šonedēļ, ņemot vērā pieaugošo spriedzi starp Deividu un Bruklinu, kurš neapmeklēja tēva 50. dzimšanas dienas svinības un bruņinieka titula piešķiršanas ceremoniju Vindzoras pilī pagājušajā mēnesī.