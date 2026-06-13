Pēc krāpšanas skandāla pārdeva miljoniem vērto māju: kā tagad dzīvo seriāla “Nozieguma skelets” zvaigzne Deivids Boreanazs
Dažas dienas pēc tam, kad aktieris Deivids Boreanazs publiski atzina ārlaulības romānu, viņš pārdeva savu 2,6 miljonus ASV dolāru vērto māju Holivudas kalnos un pārcēlās uz Hiddenhilsu Kalifornijā. Daudziem šķita, ka seriālu “Nozieguma skelets” un “Bafija pret vampīriem” zvaigznes krāpšanas skandāls tieši izraisījis šo pārcelšanos — it kā aktieris būtu vēlējies sākt dzīvi no jauna. Tomēr lielākais pavērsiens sekoja vēlāk...
Avoti gan toreiz apgalvoja, ka Boreanazs un viņa ģimene šādu lēmumu bija pieņēmuši jau pirms skandāls kļuva publisks. Galu galā aktieris un viņa sieva Džeimija Bergmane 2009. gada augustā bija sagaidījuši otro bērnu — meitu Bellu — un ģimenei vienkārši vajadzēja vairāk vietas.
Tomēr nav grūti saprast, kāpēc daudzi pārcelšanos sasaistīja ar neuzticības skandālu. Laika sakritība bija pārāk uzkrītoša. Tieši šajā lielo pārmaiņu laikā Boreanazs bija spiests pievienoties to slavenību sarakstam, kuras publiski atzinušas krāpšanu. Tas notika pēc tam, kad viņa mīļākā Reičela Učitela — pazīstama arī kā viena no Taigera Vudsa bijušajām mīļākajām — it kā sākusi viņu šantažēt.
“Mūsu laulību ir aptraipījusi mana neuzticība,” Boreanazs 2010. gada maijā sacīja žurnālam “People”. “Es vienkārši vēlos būt atklāts un godīgs. Es biju bezatbildīgs.”
Brīdī, kad aktieris publiski runāja par romānu, viņa sieva par to jau zināja. Abi devās uz pāru terapiju, cenšoties glābt laulību. “Es nesaku, ka viss ir kārtībā,” Bergmane toreiz atzina. “Es joprojām esmu dusmīga. Es joprojām esmu nikna. Man joprojām sāp.”
Pēc skandāla Učitela apgalvoja, ka Boreanazs laulībā neesot bijis laimīgs un esot plānojis pamest sievu, kura romāna laikā bija stāvoklī. “Viņš nepārtraukti lūdza Učitelu būt pacietīgai un gaidīt viņu,” medijiem toreiz sacīja viņas advokāts. Tomēr galu galā Boreanazam un Bergmanei izdevās laulību saglabāt.
Neatkarīgi no tā, vai pārcelšanās bija saistīta ar skandālu vai ne, jaunās mājas Hiddenhilsā, šķiet, ģimenei palīdzēja pārvarēt sarežģīto periodu. Sešus gadus pēc pārcelšanās bijusī “Bafijas pret vampīriem” zvaigzne atzina, ka šī māja viņu ģimenei izrādījusies īstā vieta.
“Tai ir ļoti laba, pozitīva enerģija,” viņš sacīja. Aktieris uzsvēra, ka mājas kļuvušas par sava veida patvērumu no ārpasaules. “Man tas nozīmē iespēju atstāt visu, kas saistīts ar darbu un stresu, ārpusē un ienākt šajā svētnīcā, ko paši esam radījuši,” viņš skaidroja.
Jaunajās mājās Boreanazs un Bergmane centās kļūt par vienotu komandu, audzinot dēlu Džeidenu un meitu Bellu un koncentrējoties uz ģimeni. “Mēs esam īsti mājas cilvēki. Mums patīk būt ārā un gatavot ēst. Mums patīk grilēt, peldēties un doties piedzīvojumos ārpus mājas,” savulaik stāstīja aktieris.
Nav zināms, vai dzīve slēgtā kopienā, tālāk no paparaci zibspuldzēm, palīdzēja viņiem sakārtot attiecības, taču aktieris un Bergmane palika kopā.
Jau 2010. gadā Bergmane atzina, ka laulībā problēmas bijušas vēl pirms romāna. “Bija vajadzīga krīze, bija vajadzīga neuzticība, lai mēs beidzot saņemtos un sāktu cīnīties par to, ko vēlamies,” viņa sacīja. “Mēs darām labāko, ko varam. Tas ir viss, ko varam darīt.”
Pāris joprojām ir kopā, un, lai arī Deivids kādu laiku nebija redzams TV ekrānos, šobrīd top jauns seriāls ar viņa piedalīšanos.