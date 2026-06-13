Gribi dzīvot līdz 100 gadiem? Kādi produkti vienmēr ir ilgdzīvotāju virtuvē
Vidusjūras virtuve bieži tiek dēvēta par veselīgāko pasaulē – un tas nav nejauši.
Pētījumi pierāda, ka tā ir labvēlīga sirdij, palēnina smadzeņu novecošanos un palīdz novērst diabētu. Kādi produkti būtu jāglabā mājās, lai dzīvotu ilgāk un saglabātu veselību?
Auksti spiesta olīveļļa
Auksti spiesta olīveļļa ir Vidusjūras diētas sirds. Minimāli apstrādātā eļļā saglabājušās spēcīgas augu savienojumu vielas – polifenoli. Tie cīnās ar iekaisumiem un ir atbildīgi par daudziem Vidusjūras diētas veselīgajiem efektiem.
Turklāt olīveļļa regulē veselīgā holesterīna līmeni. Lai gan dienvidu valstīs eļļu pievieno gandrīz visiem ēdieniem, pētījumi rāda, ka sirdij pietiek ar tikai pusotru ēdamkaroti eļļas dienā.
Tomāti
Ja jums patīk tomāti, vai esat mēģinājuši svaigus tomātu šķēlītes apslacīt ar labu olīveļļu un pārkaisīt ar šķipsnu sāls? Vidusjūrā tomātus ēd no rīta līdz vakaram: svaigus, ceptus, sautētus, mērču veidā.
Tomāti satur C vitamīnu, kāliju un likopēnu. Likopēns ir spēcīgs antioksidants, kas aizsargā sirdi un vielmaiņu. Mūsu organisms vislabāk uzņem likopēnu, kad tomāti ir pagatavoti un tiek lietoti kopā ar taukiem.
Turku zirņi
Pākšaugi ir neaizvietojams šķiedrvielu un olbaltumvielu avots Vidusjūras virtuvē, un turku zirņi ir viens no populārākajiem. Turklāt turku zirņi ir bagāti ar folātiem, dzelzi un magniju.
No krēmīga humusa un salātiem līdz kraukšķīgiem falafeliem, zupām un sautējumiem – turku zirņi ir budžeta un universāls veids, kā padarīt ēdienkarti veselīgāku.
Sardīnes
Lai gan ēšanas paradumi dažādos reģionos nedaudz atšķiras, Vidusjūrā jūras produktus ēd biežāk nekā sarkano gaļu. Mazās sardīnes ir īsts veselības atradums.
Tās satur olbaltumvielas, omega-3 taukskābes, D vitamīnu un kalciju. Tā kā sardīnes atrodas barības ķēdes apakšā, tajās uzkrājas ievērojami mazāk dzīvsudraba nekā lielās zivīs, piemēram, tunā. Sardīnes, tradicionāli pasniegtas ar citronu, olīveļļu un pilngraudu maizi, ir spilgts piemērs tam, kā ēst vienkārši un veselīgi.
Spināti
Spināti Vidusjūrā tiek ļoti augstu novērtēti. Tie ir pilni vitamīnu, minerālvielu, šķiedrvielu un augu savienojumu. Labākā ziņa – spinātus ļoti viegli iekļaut ēdienkartē. Ēdiet tos svaigus salātos, maisiet ar rīta omleti, pievienojiet smūtijiem vai iemetiet sauju zupā vai sautējumā tieši pirms pasniegšanas.
Valrieksti
Vidusjūras valstīs riekstus ēd gandrīz katru dienu vai pievieno ēdieniem, lai uzlabotu tekstūru. Pētījumi rāda, ka regulāra valriekstu lietošana atbalsta smadzeņu darbību un normalizē holesterīna līmeni.
Citrusaugļi
Apelsīni, citroni un greipfrūti burtiski plaukst zem Vidusjūras saules, tāpēc nav brīnums, ka tie bieži nonāk uz galda. Svaiga citronu sula piešķir ēdieniem pikantumu, ļaujot izmantot mazāk sāls vai mērces. Izspiediet pusītes citrona sulu uz zivīm, dārzeņiem vai ēdieniem no turku zirņiem, un ēdiens iegūs dzīvīgumu.
Medus
Vidusjūrā medu gadsimtiem ilgi izmanto kā dabīgu saldinātāju. Ar to pārlej nesaldinātu jogurtu, pasniedz kopā ar riekstiem un augļiem vai izmanto cepšanā, raksta "MindBodygreen".