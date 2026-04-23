Pēc gadiem ilgas klusēšanas Sāra Fērgusone nāk klajā ar skarbu atziņu par karaļnamu
Bijusī Jorkas hercogiene Sāra Fērgusone esot sašutusi par to, kā karalis Čārlzs III izturas pret viņu un viņas meitām, princesēm Eiženiju un Beatrisi, pēc Epstīna dokumentu publiskošanas un prinča Endrū aresta.
Kāds informēts avots to apgalvojis dažas dienas pēc tam, kad Sāra Fērgusone pirmoreiz vairāku mēnešu laikā tika pamanīta Austrijā, bet Eiženija un Beatrise netika aicinātas uz nelaiķes karalienes Elizabetes 100. dzimšanas dienas svinībām.
Tuvs uzticības persona sacīja: “Sāra parasti nav atriebīgs cilvēks, taču viņa ir sašutusi par to, kā Čārlzs izturas pret viņu un viņas meitām. Viņa tagad saprot, ka nekad nebūtu tikusi pilnībā pieņemta, tāpēc viņa tikpat labi var ieņemt savu pienākošos goda vietu kā dadzis Čārlza un Viljama sānos.”
Princeses Eiženijas un Beatrises māte konsekventi apgalvojusi, ka neko nav zinājusi par jebkādu noziedzīgu rīcību, raksturojot sevi kā plašākā skandāla “upuri”.
Avoti turpināja apgalvot, ka Sārai ir pierādījumi, kas to apliecina.
Kāds Sāras tuvs draugs sacīja, ka bijusī hercogiene vēlas atjaunot savu reputāciju un ir pārliecināta, ka “viņai ir visi pierādījumi”.
“Viņai tika teikts, ka Epstīnam tiek sarīkota apzināta nomelnošanas kampaņa — un tādā slavas un naudas līmenī tas nav nekas neparasts. Tikt aptraipītai ar to pašu otu kā īstam pedofilam ir kaut kas tāds, ko viņa nevar vienkārši atstāt bez ievērības.”
Jau vēstīts, ka karalis Čārlzs jau ir atņēmis savam jaunākajam brālim Endrū visus titulus un padzinis viņu no mājām Vindzorā.
Bijušais Lielbritānijas princis Endrū februārī tika aizturēts, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu, pēc vairākām stundām tika atbrīvots.