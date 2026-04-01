Princeses Beatrise un Eiženija neapmeklēs Lieldienu dievkalpojumu kopā ar karalisko ģimeni
Princese Beatrise un princese Eiženija šogad nepiedalīsies tradicionālajā Lieldienu svētdienas dievkalpojumā kopā ar karalisko ģimeni Vindzorā.
Britu karaļnamam pietuvināti avoti norādījuši, ka ar karaļa Čārlza piekrišanu un sapratni, negodā kritušā Endrū Mauntbatena-Vindzora meitas šogad nepiedalīsies Lieldienu svinībās kopā ar karalisko ģimeni un ir “izveidojušas alternatīvus plānus svētkiem”.
Avoti paskaidrojuši, ka māsas bija ļoti gaidītas ģimenes Ziemassvētku svinībās pērn Sandringemā un viņas "redzēsim kopā” ar karaliskajiem radiniekiem nākotnē.
Tomēr pašreizējās situācijas dēļ, kad viņu tēva lietu izmeklē policija, saistībā ar apsūdzībām par nepiemērotu rīcību publiskā amatā, princesēm dota atļauja neapmeklēt dievkalpojumu kopā ar karalisko ģimeni. Paredzams, ka Velsas princis Viljams un princese Ketrīna kopā ar bērniem pievienosies karalim un karalienei, kā arī citiem ģimenes locekļiem Svētā Džordža kapelā šo svētdien.
Pērn Lieldienu svētdienas dievkalpojumā monarham pievienojās ne tikai princeses Beatrise un Eiženija, bet arī abi viņu vecāki – Endrū Mauntabtens-Vindzors, kurš tolaik vēl nesa prinča titulu, un viņa šķirtā sieva Sāra Fērgusone, kura bija godājama par Jorkas hercogieni.
Šogad negodā kritušā Endrū dalība tradicionālajā Lieldienu dievkalpojumā, kas norisinās 15. gadsimtā celtajā kapelā Berkšīras grāfistē, ir kategoriski izslēgta.
Endrū lietu šobrīd izmeklē policija par iespējamu slepenas informācijas nopludināšanu pedofilam miljardierim Džefrijam Epstīnam, kad bijušais princis pildīja publisku amatu.
Sestdien izskanējusi informācija, ka FIB izmeklējis apsūdzību par to, ka Endrū vervējis jaunas meitenes seksam, kad bija devies nodokļu maksātāju apmaksātā karaliskajā vizītē. Viņš joprojām noliedz jebkādas nelikumīgas darbības.
Nākamajā mēnesī 66 gadus vecais Endrū pārcelsies uz piecu guļamistabu māju “Marsh Lodge”, kuru no ziņkārīgo skatieniem slēpj 1,8 metrus augsts žogs.
Nesen Endrū piegādāta lietota pārvietojamā māja, kas tagad novietota viņa jaunā savrupnama dārzā uz ķieģeļiem. 26 000 mārciņu vērtā “Willerby Meridian Lodge” apmaksāta, izmantojot naudu, ko Endrū devis brālis karalis Čārlzs “dzīvošanas izdevumiem”. Tā kalpos kā mājvieta apsardzei, jo jaunajā Norfolkas namā neesot vietas personālam. Pārvietojamās mājas pamatmodelis ir divu guļamistabu vienība, kas iekšpusē ir ļoti vienkāršs. Ar brūniem vai pelēkiem paklājiem, vinila grīdas segumu un mākslīgā koka virsmām. Nams ir aprīkots ar kompaktu virtuvi, metāla izlietni un nelielu, pelēki krāsotu viesistabu.
Kāds avots izteicies: "Endrū pats to izmanto, vai jūs tam spējat noticēt? Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka viņam patīk. Viņš tiešām ir mainījies; viņam patīk sēdēt šajā pārvietojamajā mājā. Tas ir kaut kas jauns viņam."
Cits piebilda: "Cilvēki domāja, ka šī mājiņa ir domāta viņa personālam, bet viņam īsti nav darbinieku. Tie, kas jau strādā Sandringemā, palīdz, bet tur dzīvot nevēlas."
Šī nav konkrēti Endrū piegādātā pārvietojamā māja, taču šādi izskatās miteklī:
Neskatoties uz Epstīna skandālu, kas ir ietekmējis Jorku ģimeni, princese Beatrise un princese Eiženija joprojām ir saglabājušas otrās mājas karaļa Čārlza pilīs, lai arī māsas nav strādājošas karaliskās ģimenes pārstāves – tas viss ir pateicoties viņu tēva "īres darījumam".
Pašam Endrū jau četrus gadus vairs nav sava biroja Bakingemas pilī. Bet viņam ir izdevies panākt, lai meitām paliktu viņu dzīvesvietas karalim Čārlzam piederošajās pilīs. Tāpēc princesei Beatrisei joprojām ir apartamenti Svētā Džeimsa pilī, lai gan viņas galvenā māja ir Kotsvoldsā, Anglijā.
Savukārt Eiženijas rīcībā ir “Ivy Cottage” – trīs guļamistabu īpašums Kensingtonas pils kompleksā. Tās ir viņas otrās mājas, jo pusi gada princese ar ģimeni dzīvo Portugālē. Ļoti maz ticams, ka māsas maksās īri par šīm dzīvesvietām divos no Londonas prestižākajiem īpašumiem, kuru tirgus cena tiek lēsta no 15 000 līdz 19 000 sterliņu mārciņām mēnesī.