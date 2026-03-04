Tēva skandāls maksā dārgi. Jorkas princesēm liegts apmeklēt svētkus Askotā, kur Beatrisei ar Ketrīnu reiz jau izcēlās konflikts
Princesei Beatrisei un princesei Eiženijai šogad liegta iespēja pievienoties karaliskajai ģimenei Askotā pēc tam, kad pagājušajā mēnesī tika aizturēts viņu tēvs Endrū Mauntbatens-Vindzors, kuru tur aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
Lai gan zirgu skriešanās sacīkstes Askotā parasti ir priecīgs notikums visai karaliskajai ģimenei, vienai no bijušā Jorkas hercoga meitām šis pasākums jau iepriekš bijis saistīts ar neveikliem brīžiem.
2023. gada jūnijā princese Ketrīna (44) un princese Beatrise (37) Askotā ieradās vienā karietē, kur sēdēja kopā ar saviem vīriem – princi Viljamu un Edoardo Mapelli Moci. Lai gan abas karaliskās dāmas smaidīja un pārliecinoši māja sanākušajai publikai, videoieraksti no brauciena, pēc ķermeņa valodas ekspertes Džūdi Džeimsas domām, liecināja par savstarpēju spriedzi.
Princese Ketrīna un princese Beatrise karaliskajā Askotā 2023. gadā
Eksperte izdevumam “Daily Mail” raksturoja redzēto, sakot: “Abas sēž sastingušās pozās, kas norāda uz savstarpēju spriedzi – rokas cieši sakļautas klēpī, ķermeņi noliekti uz priekšu it kā sevi samazinošā pozā, kas liecina par iekšēju nedrošību.” Viņa piebilda, ka abām princesēm nav bijis acu kontakta un šķitis, ka viņas viena otru ignorē.
Ņemot vērā pieaugošās bažas par Jorkas nama skandālu un saikni ar Džefriju Epstīnu, princesei Beatrisei un princesei Eiženijai paziņots, ka viņas šogad nevarēs pievienoties karaliskajai ģimenei Askotā. Viņām nebūs atvēlēta vieta karaliskajā ložā, kā arī liegta dalība svinīgajā karaliskajā procesijā. Par to izdevumu “The Mail on Sunday” informējuši pilij pietuvināti avoti.
Atceroties 2023. gada karietes braucienu, kad Beatrise sēdēja pretī Ketrīnai, eksperte vērsa uzmanību uz smalkām, apslēptas spriedzes pazīmēm. Kad abas karaliskās dāmas izkāpa no karietes, ķermeņa valodas eksperte pamanīja zīmīgu savstarpēju mirkli, kas vēl vairāk izgaismoja starp viņām esošo iekšējo spriedzi. Pateikusies kučieriem par darbu, Ketrīna pēkšņi pagriezās pret Beatrisi – it kā tikai tagad viņu ievērotu. Taču Beatrise nepasmaidīja un neizrādīja nekādu reakciju. Pēc ekspertes domām, viņa nolaida skatienu un devās uz priekšu, it kā vēlētos iet pirms Ketrīnas.
Šajā brīdī Ketrīna mēģināja uzsākt vieglu, draudzīgu sarunu, cenšoties radīt siltāku atmosfēru. Tomēr Beatrises šķietamā vienaldzība pret Velsas princesi, pēc ķermeņa valodas ekspertes teiktā, liecināja par sliktu noskaņojumu.
“Varētu būt, ka Beatrise cerēja palikt viena vai arī tā būtu vēlējusies,” skaidroja eksperte. “Viņa paskatījās, kad Keita uzrunāja, bet turpināja soļot, it kā būtu apņēmusies iet tālāk.” Apzinoties pasākuma nozīmīgumu un pasaules reportieru pievērsto uzmanību, princese Ketrīna visticamāk, vēlējās, lai viss izdotos nevainojami. Tāpēc viņa saglabāja mieru un izturējās laipni. Tā vietā, lai steigtos līdzi Beatrisei, Ketrīna apstājās un turpināja runāt ar viņu. Eksperte pieļauj, ka šādu taktiku viņa varētu būt apguvusi no vīra vecmāmiņas karalienes Elizabetes II, kura vienmēr uzsvēra savaldību un atturīgu cieņu.
“Šāda pieeja lika Beatrisei apstāties, un Keitas teiktais pat izvilināja smaidu,” norādīja eksperte.
Lēmums šogad liegt Beatrisei (37) un Eiženijai (35) dalību Askotā esot nepatīkami pārsteidzis māsas, jo viņas jau tā pārdzīvo tēva aizturēšanu. Izdevums “Mail on Sunday” informē, ka uz nenoteiktu laiku princeses būs izslēgtas no visiem publiskajiem pasākumiem.
Tiek ziņots arī par pieaugošu distanci starp māsām un Velsas princi un princesi, kuri vēloties ieturēt “zināmu attālumu”, līdz situācija kļūs skaidrāka.
Kāds informēts avots izteicies: “Esmu runājis ar draugu, kurš strādā Askotā – meitenēm pateikts, ka šogad viņas tur nebūs. Beatrise to uztvērusi vissmagāk. Lēmums viņu pilnībā satriecis.” Tiek apgalvots, ka princis Viljams ieteicis citiem ģimenes locekļiem šogad nepozēt kopīgās fotogrāfijās ar māsām. Tas liecina, ka pils apzinās iespējamo risku – pat aizdomas, ka Beatrise un Eiženija nav interesējušās par savas ģimenes naudas izcelsmi, varētu kaitēt visai karaliskajai ģimenei.
Izslēgšana no Askotas princesēm esot īpaši sāpīga, jo šis pasākums bija nelaiķes karalienes Elizabetes iecienīts. Procesija, kad karaliskā ģimenes karietēs ierodas svinībās, ir tradīcija kopš 1825. gada. Visi iepriekšējā vakarā uzturas Vindzoras pilī un vakariņo kopā.
Ziemassvētku dievkalpojumā Sandringemā Viljams un Ketrīna jau bija piesardzīgi un izvairījās no kopīgām fotogrāfijām ar māsām.
Tomēr kāds cits avots norādījis, ka sabiedrībā joprojām valda līdzjūtība pret princesēm.
Pēdējos mēnešos gan pieaugušas bažas par abu princešu iespējamām finanšu saistībām ar Epstīnu. Zināms, ka māsas 2009. gadā apmeklēja miljardieri Floridā neilgi pēc viņa atbrīvošanas no cietuma par nepilngadīgo prostitūcijas lietu.
Tiek apgalvots, ka Endrū un viņa biznesa partneri darbojušies kā meitu finanšu padomdevēji, un “neviens īsti nezina, vai viss bijis korekti”.
Epstīna lietas dokumentos arī atklāts, ka Beatrise ieteikusi mātei, kā atjaunot attiecības ar Epstīnu, un mudinājusi tēvu sniegt bēdīgi slaveno interviju raidījumā “Newsnight” 2019. gadā.