Slaktiņš mīlestības vārdā: pirms 25 gadiem Nepālas kroņprincis apšāva visu karalisko ģimeni
Ja runā par karalisko ģimeņu drāmām, parasti prātā nāk pasaulē slavenākais Lielbritānijas karaļnams. Tomēr šonedēļ aprit 25 gadi kopš šaušalīga notikuma, kas visas pasaules uzmanību pievērsa pavisam citur, uz Himalaju eksotisko valsti Nepālu. 2001. gada 1. jūnijā tika apšauta visa karaliskā ģimene. Vēl trakāk, to izdarīja “savējais” — cilvēks, kurš cerēja reiz pats kļūt par karali.
Liktenīgajā piektdienas vakarā Nepālas karaļa rezidencē Katmandu atskanēja šāvieni. Kaut gan valsts piedzīvoja nemierīgus laikus, un varēja padomāt, ka pilij uzbrukuši maoistu partizāni, patiesība izrādījās briesmīgāka — visu karalisko ģimeni asiņu peļķēs atstāja nevis kaujinieki, bet troņmantinieks, kurš šādā veidā izgāza niknumu par to, ka “zilo asiņu” dēļ vecāki viņam neļāva apprecēt mūža mīlestību. Apšāvis deviņus radiniekus, slepkava pavērsa ieroci pret sevi un, pēc trim slimnīcā komā nogulētajām dienām, nomira arī viņš.
Rietumos izglītojies karalis Birendra valdīja Nepālā kopš 1972. gada. Gadu pirms kāpšanas tronī viņam un nākamajai karalienei Aišvarjai piedzima dēls, kurš kļuva par kroņprinci Dipendru. Birendra bija tautā cienīts, centās modernizēt valsti, bet 1990. gada tautas prasību rezultātā atcēla absolūto monarhiju, atcēla politisko partiju aizliegumu.
Gluži kā tēvs, Dipendra mācījās prestižajā Ītonas koledžā Lielbritānijā, kur dzīves skolu izgājis ne viens vien nākamais karalis un premjerministrs. Tieši šajā laikā viņš satika Anglijā studējošo Devjani Ranu, vadoša nepāliešu politiķa, kurš bija Indijas maharadžu pēctecis, meitu. Taču karaliene Aišvarja bija apņēmības pilna izjaukt šīs attiecības, uzstājot, ka dēlam jāapprec valdošās Šahu dinastijas attāla radiniece. Karaliskajai ģimenei arī negāja pie sirds tas, ka Devjani Rana bija cēlusies no dzimtas, kuras senči piederējuši pie zemākas kastas, taču tā ir krietni bagātāka par karalisko ģimeni, un tādējādi Dipendras vecāki nebija pārliecināti, ka jaunā sieviete spētu iejusties krietni pieticīgākos apstākļos. Par spīti vecāku pretestībai, Dipendra turpināja slepus tikties ar Devjani, bet līdz 2001. gadam viņa attiecības ar vecākiem bija sasniegušas kritisku punktu, vienlaikus sabiedrībā palielinoties neizpratnei, kādēļ troņmantinieks, kuram jau bija 29 gadi, joprojām ir neprecēts un nedomā par karaliskās dzimtas turpināšanu. Dažādos plašsaziņas līdzekļos vēsta, ka arī karaliskā ģimene nostādījusi Dipendru izvēles priekšā: vai nu precies ar jau piemeklēto līgavu vai vari necerēt uz troni. Arī Devjana esot sākusi zaudēt pacietību un lūgusi viņu beidzot izlemt: viņa vai tronis.
Nepālas valdības vēlākajā ziņojumā par slaktiņu norādīts, ka liktenīgajā vakarā Dipendra privātajās ģimenes vakariņām jau ieradies iereibis un izsmēķējies ar hašišu un citu vielu pildītu cigareti. Pēc saķildošanās ar ģimenes locekļiem brālis Niradžans un brālēns viņu izveduši prom. Savos apartamentos viņš trīs reizes zvanījis Devjanai, kura vēlāk stāstīja varas iestādēm, ka pēdējās sarunas laikā Dipendra esot teicis, ka ies gulēt.
Taču viņš uzvilka militāro formu, paņēma vairākus šaujamieročus un atgriezās ģimenes pasākumā. Sākotnēji tas nevienu neizbrīnīja, jo Dipendra bija pazīstams ar savu kaislību uz šaujamieročiem. Vispirms viņš nošāva tēvu, pēc tam vairākus citus radiniekus un devās dārzā meklēt māti. Viņa jaunākais brālis Niradžans mēģināja Dipendru atturēt, aizstāvot mammu, taču slepkava nošāva abus. Pēc tam viņš smagi ievainoja tēvoci, kurš mēģināja viņu pierunāt atdot šaujamieroci, pēc tam iešāva sev galvā. Tā kā tas bija privāts karaliskās ģimenes pasākums, miesassargu tur nebija. Kopumā Dipendra nošāva deviņus cilvēkus, viņa tēvs, māte un brālis Niradžans zaudēja dzīvību uz vietas, māsa Šruti nomira slimnīcā no asiņu zuduma.
Nepālas iedzīvotāji bija šokā. Sākotnēji Nepālas valdība mēģināja noslēpt notikušā nopietnību, premjerministrs Girija Prasads Koirala apgalvoja, ka “saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, notika negadījums automātiskā ieroča nejaušas šaušanas rezultātā, smagi ievainojot karali, karalieni, kroņprinci un karaliskās ģimenes locekļus”. Pēc publikācijas par asinspirti pilī tika arestēti divi Nepālas lielākā laikraksta “Kantipur” direktori un apsūdzēti valsts nodevībā, taču pēc sabiedrības sašutuma apsūdzības tika atsauktas. Karaliskās ģimenes locekļu mirstīgo atlieku sadedzināšanas dienā ielās izgāja desmitiem tūkstošu sērotāju.
Ironiski, ka pēc Birendras nāves komā gulošais Dipendra tika pasludināts par Nepālas karali, bet Bidendras brālis Gjanendra, kurš traģēdijas brīdī atradās citur, iecelts par reģentu.
Nepagāja ilgs laiks, līdz sēras pārvērtās aizdomās. Traģēdija izraisīja sazvērestību teoriju gūzmu. Bijušais Nepālas ārlietu ministrs un bijušais Nepālas vēstnieks Indijā Čakra Prasads Bastola apgalvoja, ka notikušais bija ASV un Indijas sazvērestība. Citi vainoja nepopulāro un autokrātisko Gjanendru, tā kā viņš pats tobrīd pilī nebija, bet slaktiņā dzīvību nezaudēja neviens no viņa ģimenes locekļiem. Tika apgalvots, ka patiesībā pilī esot ielauzušies cilvēki ar Dipendras sejas maskām, pats kroņprincis esot nošauts viens no pirmajiem, utt.
Tomēr par spīti visām runām, oficiālā versija ir tā, ka slepkava bija viens, un tas bija kroņprincis Dipendra, kura motīvi joprojām ir miglā tīti. Ja galvenokārt tiek uzskatīts, ka viņu vadīja dusmas par draudiem svītrot no troņmantinieku skaita, ja precēsies ar Devjanu, citā versijā viņu nav apmierinājis tēva lēmums atteikties no absolūtās varas, un tādējādi viņš pats mantotu krietni ierobežotu varu.
“Valdīt” Dipendram nesanāca ilgi un, tā arī nenācis pie samaņas, viņš nomira 4. jūnijā un Gjanendra kļuva par karali. Šī asiņainā drāma aizsāka juku periodu Nepālas vēsturē, kas jau 2008. gadā noslēdzās ar monarhijas likvidēšanu. Tiesa, cerēto mieru un labklājību jaunā valsts pārvaldes kārtība nav nesusi, un daudzi prasa Gjanendras atgriešanos tronī. 2025. gadā Nepālu pārņēma plašas monarhijas piekritēju protesta akcijas.
Bet kas gan notika ar Devjani Ranu? Viņa tomēr ieprecējās “zilo asiņu” dzimtā, tikai Indijā. 2007. gadā viņa apprecēja uzņēmēju Ašvarju Singhu, kurš cēlies no vienas no Indijas dižciltīgākajām dzimtām, un audzina dēlu. Pašlaik viņa ir “Coca-Cola India” viceprezidente. Nekādus komentārus par seno traģēdiju, cik zināms, viņa publiski nav sniegusi un, domājams, arī nesniegs. Taču Nepālas vēsturē tā uz visiem laikiem paliks kaut kas līdzīgs ASV prezidenta Džona Kenedija slepkavībai 1963. gadā, kas atstāja ilgstošu iespaidu uz sabiedrību, tā arī nesniedzot viennozīmīgas atbildes uz visiem jautājumiem.