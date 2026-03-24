Atklājas nepatīkama patiesība par bijušo princi Endrū un princesi Ketrīnu: viss bijis redzams jau pašā sākumā
Tiek ziņots, ka bijušais princis Endrū Mauntbatens-Vindzors jau sākotnēji neieredzēja princesi Ketrīnu.
Kā apgalvo ķermeņa valodas eksperte, Endrū Mauntbatens-Vindzors tika pamanīts dusmīgi veramies uz princesi Ketrīnu laikā, kad viņa bija “karaliskās fanu sajūsmas centrā”. Karaliskās ģimenes locekļi tika nofotografēti Zāras un Maika Tindalu kāzās Skotijā 2011. gada jūlijā — tikai trīs mēnešus pēc tam, kad princis Viljams un princese Ketrīna apprecējās Londonā.
Kamēr ģimene stāvēja ārpus pasākuma norises vietas Edinburgā, Endrū sejā bija redzams “drūms” un “nomākts” izteiksmes veids. Kamēr citi karaļnama locekļi izskatījās starojoši laimīgi, Endrū seja šķita ļaunuma pilna.
Kā ziņo ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa sacīja: “Tikmēr, kad jaunlaulātā Keita ir spilgtākā zvaigzne šajā rindā un līdz ar viņas parādīšanos fanu gaviles kļūst īpaši skaļas, Endrū un Harijs iznāk kā “rezerves uz kāpnēm”, slēpjoties aiz trim augstākā līmeņa karaliskajiem pāriem kā spēlētāji, kas nosēdināti uz rezervistu soliņa.”
Runājot par apkaunoto karaļnama pārstāvi, viņa piebilda: “Šeit Endrū, šķiet, ir pilnībā pārgājis sociāli izdevīgā “slavas sildīšanās” režīmā, pārvietojoties no vienas puses uz otru karaliskās grupas aizmugurē.”
Apspriežot, kā Endrū tika pamanīts “rēgojamies” aiz Viljama un Ketrīnas, viņa piebilda: “Viljams pagriež galvu atpakaļ, lai vai nu runātu ar Endrū, vai klausītos viņā, kamēr viņš slejas aiz muguras, kas liek domāt, ka “karalienes mīļākais dēls” ir veicis pirmo mēģinājumu ielauzties šajā rindā, droši vien gaidot uzaicinājumu pievienoties.”
Saskaņā ar ziņojumiem un 2025. gada skandalozo biogrāfiju “Entitled: The Rise and Fall of the Yorks”, ko sarakstījis Endrū Launijs, Endrū esot izteicis “rupjus” un “ļaunus” komentārus par Ketrīnu.
Autors iepriekš sacīja: “Es nespēju iedomāties, kā kāds varētu izteikt nelaipnus komentārus par Keitu, ja viņa ir bijusi ģimenes glābiņš. Tas mani pārsteidza, bet cilvēki mēdz kļūt greizsirdīgi. Es būtu domājis, ka Endrū cienīs Viljamu kā topošo karali, nevis izturēsies nejauki pret viņa sievu.”
Princis Viljams iepazinās ar Ketrīnu universitātē 2000. gadu sākumā, bet apprecējās ar viņu 2011. gadā. Pārim tagad ir trīs bērni — princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luijs.