"Es devos satikt Sāru Fērgusoni, bet tas, ko izdarīja princese Beatrise, mani pārsteidza"
Žurnāliste, kurai bija sarunāta tikšanās ar Sāru Fergusoni, jutās šokēta, kad atklāja, ka sarunas laikā līdzās būs arī viņas meita, princese Beatrise. Veids, kā princese uzvedās, reportieri ļoti pārsteidza.
Bijusī Jorkas hercogiene Sāra Fērgusone un viņas meitas, kas dzimušas laulībā ar Endrū Mauntbattenu-Vindzoru, pēdējā laikā nonākušas sabiedrisko diskusiju centrā, jo arī viņu vārdi pieminēti Epstīna failos. Nav nekādu pierādījumu, kas liecinātu par Beatrises, viņas māsas Eiženijas un Sāras izdarītiem pārkāpumiem, savukārt Endrū noliedz jebkādas apsūdzības saistībā ar viņu un Epstīnu.
Skandāli, kas saistīti ar viņu vecākiem, noveduši Eiženiju un Beatrisi sarežģītā situācijā, un tagad cilvēki, kuri ir tikušies ar Jorku ģimeni, dalās savos novērojumos par māsu izturēšanos.
Izdevuma "Times" karaļnama apskatniece, redaktore Keita Manseja devās tikties ar Sāru, lai apspriestu intervijas iespēju, un atzina, ka viņai “par lielu pārsteigumu, līdzās bija arī princese Beatrise”.
Tomēr tā nebija princeses klātbūtne, kas izbrīnīja žurnālisti, bet gan Beatrises loma šajā tikšanās reizē. Viņa it kā analizēja visu, ko teica māte, un tad izskaidroja šos izteikumus.
Runājot podkāstā "Times Royal", Keita Manseja teica: "Viņa sēdēja un rakstīja piezīmes. Man šķita fascinējoši, kā viņa mijiedarbojās, viņa ir ļoti gudra, viņa faktiski analizēja visu, ko Sāra Fergusone teica, un centās to precizēt."
"Fērgija teica: 'Es gribu, lai mani uztver šādi; es vēlos, lai mani zina tādu, ja to darām; es gribu, lai tas būtu tā un tā; un vēlos, lai jūs runājat par manu darbu šādi.' Es to visu uzklausīju, viņa apbēra mani ar domām un idejām, un Beatrise bija līdzās. Viņa analizēja un teica – 'Ziniet, lai precizētu, ko mamma saka...' Viņa bija ļoti organizēta, ļoti vērīga un pārdomāti izvērtēja mātes domas, darbojoties kā starpniece."
Pēdējā laikā ir daudz runāts par Beatrises un Eiženijas vietu karaliskajā hierarhijā, ņemot vērā skandālu, kas saistīts ar viņu vecākiem. Izskanējuši pat aicinājumi izslēgt viņas no troņmantnieku saraksta, kā arī doti mājieni, ka abas princeses nepiedalīsies karaliskās ģimenes pasākumos, kur agrāk vienmēr bija laipni gaidītās, piemēram jūnijā Askotā notiekošajās zirgu skriešanās sacīkstēs.
Ņemot vērā bijušajam princim Endrū izvirzītās apsūdzības, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta arī abām viņa meitām. "Rodas jautājums, cik cieši viņas bija saistītas ar jebkādiem darījumiem, ko iespējams veica Sāra Fergusone vai viņu tēvs tajā laikā," norāda žurnāliste Keita Manseja.
Sāra Fērgusone ar meitām Beatrisi un Eiženiju
“Tagad mēs zinām no cilvēkiem, kas strādāja pie slavenās 2019. gada “Newsnight” intervijas, ka bija pirms tam bija veiktas sarunas par intervijas iespēju. Šajās sarunās, kas notika pilī ar Endrū un viņa toreizējo privātsekretāri Amandu Tīrsku, piedalījās arī Beatrise, kas rakstīja piezīmes.”
Endrū arestēja pagājušajā mēnesī aizdomās par nelikumīgu rīcību publiskā amatā. Vēlāk viņu atbrīvoja, bet izmeklēšana joprojām turpinājās.