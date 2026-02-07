Princeses Beatrise un Eiženija izvēlas publiski distancēties no kaunā kritušajiem vecākiem Endrū un Sāras
Avoti, kas ir tuvi karaliskajām māsām, norāda, ka princese Beatrise un princese Eiženija esot “šokētas” un “dziļi apkaunotas” par viņu vecāku un dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna iespējamo saraksti.
Princese Beatrise un princese Eiženija esot nolēmušas publiski norobežoties no sava tēva Endrū Mauntbetena-Vindzora un mātes Sāras Fērgusones. Tomēr labi informēti avoti vēsta, ka abas māsas izvēlējušās turpināt vecākus atbalstīt privāti. Lai gan ģimene joprojām pastāv kā vienots veselums, tā šobrīd piedzīvo ievērojamu spriedzi.
Kāds informācijas avots izdevumam “Daily Mail” sacījis: “Jorku ģimene ar grūtībām turas kopā, taču šī situācija ir radījusi jaunu spriedzi viņu savstarpējās attiecībās.” Viņš piebilda: “Cik man zināms, meitas aiz slēgtām durvīm joprojām atbalsta abus vecākus.”
Tiek ziņots, ka princeses Beatrise un Eiženija bijušas šausmās par e-pastu apjomu, ko viņu māte Sāra Fērgusone savulaik it kā nosūtījusi notiesātajam seksuālajam noziedzniekam Džefrijam Epstīnam. Karaliskajām māsām pietuvināti avoti raksturo viņu reakciju kā “šoku” un “milzīgu kaunu” par iespējamo saraksti, kas atklāta nesen publiskotajos Epstīna lietas dokumentos.
Kāds avots izdevumam “Daily Mail” norādījis: “Viņas ir satriektas par izlasīto. Viņām ir milzīgs kauns par e-pastiem, ko viņu māte sūtījusi Epstīnam. Tas viņām ir ļoti pazemojoši.” Tiek apgalvots, ka princeses izjūt kaunu par mātes vēstuļu saturu, kas adresētas pedofilijas skandālā iesaistītajam finansistam.
Sāra Fērgusone ar meitām Beatrisi un Eiženiju
Šajos e-pastos bijusī Jorkas hercogiene dāsni slavējusi Epstīnu. 2009. gada 3. augustā Fērgusone esot rakstījusi: “Jau pēc vienas nedēļas, kopš mūsu pusdienām, šķiet, ka enerģija ir pacēlusies. Nekad iepriekš neesmu bijusi tik ļoti aizkustināta par drauga laipnību kā par tavu komplimentu man meitu klātbūtnē. Paldies, Džefrij, ka esi tas brālis, kādu vienmēr esmu vēlējusies.” Citā vēstulē viņa nosaukusi pašnāvību izdarījušo finansistu par “leģendu” un paudusi pārmērīgu pateicību. “Tu esi leģenda. Man patiešām trūkst vārdu, lai aprakstītu savu mīlestību un pateicību par tavu dāsnumu un laipnību. Xx Es esmu tavā rīcībā. Appreci mani,” viņa esot rakstījusi.
Tāpat tiek ziņots, ka Beatrise un Eiženija esot sašutušas un apkaunotas arī par atklātībā nonākušajām fotogrāfijām, kurās redzams viņu tēvs Endrū Mauntbetens-Vindzors, noliecies pār nenoskaidrotu sievieti, kura guļ uz grīdas.
Avots piebildis: “Mēs nedomājam, ka meitām ir izskaidrots tas, kas tagad nācis gaismā, un viņas tikai izjūt šoku par to, cik tuvas viņu vecākiem bijušas attiecības ar šo šausminošo cilvēku.”
Endrū Mauntbetens-Vindzors vienmēr noliedzis visas pret viņu vērstās apsūdzības, un viņa vārda parādīšanās Epstīna dokumentos pati par sevi neapstiprina vainu. Figurēšana šajos dokumentos nenozīmē saistību ar Epstīna noziedzīgajām darbībām.