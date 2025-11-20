Eksperti: bijusī Jorkas hercogiene Sāra Fērgusone ir satricināta pēc karaliskā statusa zaudēšanas
Bijusī Jorkas hercogiene Sāra Fērgusone ir “ļoti saspringta un panikā” pēc viņas bijušā vīra, eksprinča Endrū, izlikšanas no karaļnama, vēsta eksperti.
Tiek ziņots, ka Sāra Fērgusone ir “līdz pašiem pamatiem satricināta”, cenšoties tikt galā ar neskaidrību savas karaliskās pozīcijas sabrukuma laikā. Kā zināms, oktobra beigās karalis Čārlzs III atņēma savam negodā kritušajam brālim, princim Endrū, karaļnama titulus. Viņš arī lika viņu izlikt no Royal Lodge pēc nedēļām ilga spiediena rīkoties saistībā ar ekshercoga draudzību ar mirušo seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu.
Pils pie Vindzoras, kurā ir 30 istabas, tika dalīta arī ar Fērgusoni, un tā bija viņu ilgstošā mājvieta. Viņa vairs netiek dēvēta par Jorkas hercogieni un tagad ir spiesta meklēt jaunas mājas.
“Viņa paļaujas uz uzticamiem darbiniekiem,” apgalvoja britu raidorganizācijas darbiniece un fotogrāfe Helēna Čārda. “Viņas nervi ir novājināti. Viņa ir līdz pamatiem satricināta, zaudējot savu karalisko drošības tīklu. Viņa baidās no turpmākas pazemošanas un raizējas, ka nopietnie apgalvojumi var ietekmēt viņas meitu pozīciju. Princese Beatrise un princese Eiženija ir distancējušās no vecāku skandāliem.”
Sāra tiek raksturota kā “ļoti saspringta” un “panikā” par savu nākotni. “Lai gan viņu attiecības gadiem tika raksturotas kā neparasti ciešas šķirtam pārim — dzīvojot kopā un atbalstot vienam otru publisku krīžu laikā — tagad starp viņiem ir radies īsts plīsums,” par Sāru un Endrū izteicās Fordviča.
Čārdas un Fordvičas komentāri izskanēja īsi pēc tam, kad karaļnama biogrāfs Roberts Džobsons atzina, ka Fērgusone “nejūtas labi”. “Esmu viņu pazinis daudzus gadus un nesaku, ka viņa neko nav darījusi nepareizi — tas viss ir dokumentēts,” sacīja Džobsons. “Bet vai tā ir tā pati situācija? Vai viņai vajadzētu būt vienā katlā ar Endrū? Es tā nedomāju. Domāju, ka mums jāatceras par cilvēku garīgo veselību — vai viņi ir eksprincis, princese, ekshercogiene, nav svarīgi,” viņš piebilda.
Septembrī Fērgusone tika atcelta no vairāku labdarības organizāciju patroneses amata pēc tam, kad noplūdušās e-pasta vēstulēs viņa Epstīnu bija nodēvējusi par “nelokāmu, dāsnu un izcilu draugu”.
Fērgusone, kura šķīrās no Endrū 1996. gadā, 2011. gadā bija lūgusi Epstīnam palīdzību pēc tam, kad publiski bija nosodījusi viņu intervijā “Evening Standard”. Tajā intervijā Fērgusone pauda “dziļu nožēlu” un solīja vairs “nekad, nekādā veidā nesadarboties ar Džefriju Epstīnu”, trīs gadus pēc tam, kad viņš tika ieslodzīts par nepilngadīgas prostitūcijas izmantošanu.
“Šobrīd Sāru Fērgusoni, visticamāk, daudz vairāk satrauc jautājums, kā viņa sevi uzturēs, nevis attiecības ar Endrū,” sacīja karaļnama komentētāja Meredita Konstanta. “Jaunākais trieciens bijušajai Jorkas hercogienei ir viņas gaidāmās bērnu grāmatas izņemšana no tirdzniecības. Tas papildina labdarības organizāciju atteikumus. Meitas ir vienīgās, kuras šobrīd saglabā vietu karaliskajā orbitā. Neviens no vecākiem nevēlas apdraudēt meitu titulus vai iespējas nākotnē,” viņa piebilda.
“Tas varētu arī atturēt Sāru no memuāru rakstīšanas, kas varētu vēl vairāk graut sabiedrības uzticēšanos monarhijai. Tiek ziņots, ka izdevēji viņu mudina rakstīt šādu grāmatu. Ja karaļnama pārstāvji uzskatīja, ka “Liekais” bija kaitīgs, tad Fērgusones memuāri varētu būt iznīcinoši.”
Vairāki karaļnama eksperti sacīja, ka, visticamāk, Fērgusone apsver pārcelšanos uz Portugāli. Endrū, pēc prognozēm, pārcelsies uz īpašumu karaļa Sandringemas muižā un saņems privātu finansiālu atbalstu no sava brāļa.
Čārda norādīja, ka Fērgusonei ir “daudzi draugi augstos amatos” un viņai, visticamāk, netrūks vietu, kur palikt. “Es šaubos, ka Endrū un Sāra Ziemassvētkos ēdīs mikroviļņu krāsnī sasildītas maltītes vieni paši,” piebilda Čārda.