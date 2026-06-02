VIDEO: okupētajā Krimā rindas pēc benzīna stiepjas 3 kilometru garumā, dažviet tās esot vēl garākas
Degvielas krīzes laikā anektētajā Krimā Krievijas okupanti novirza benzīnu un dīzeļdegvielu savai armijai, ignorējot vienkāršos iedzīvotājus.
Anektētajā Krimā arvien vairāk jūtams automobiļu degvielas deficīts. Rindas pēc benzīna un dīzeļdegvielas pie degvielas uzpildes stacijām sasniedz pat trīs kilometrus un vairāk, liecina sociālajos tīklos publicētā informācija.
Krievijas okupācijas varas iestādes Krimā saskaras ar nopietnām grūtībām nodrošināt savu karaspēku ar degvielu un smērvielām, jo Ukrainas Aizsardzības spēki regulāri veic triecienus pa loģistikas maršrutiem un naftas infrastruktūras objektiem. Tādēļ okupācijas vara prioritāri novirza benzīnu un dīzeļdegvielu armijas vajadzībām, maz rūpējoties par civiliedzīvotājiem.
Maija beigās Krimas okupācijas administrācija ierobežoja A-95 markas benzīna tirdzniecību, nosakot limitu – ne vairāk kā 20 litri dienā vienai personai. Tāpat tika ieviesta degvielas iegāde ar taloniem.
Tā dēvētais Krimas "vadītājs" Sergejs Aksjonovs apgalvoja, ka situācija ar degvielas piegādēm pussalā varētu normalizēties aptuveni mēneša laikā. Tomēr ne benzīna pārdošanas ierobežojumi, ne talonu sistēma nav spējuši novērst problēmu.
Degvielas krīze anektētajā Krimā turpina saasināties. Daudzās degvielas uzpildes stacijās degvielas vispār nav, savukārt tur, kur tā vēl pieejama, veidojas vairāku kilometru garas rindas.
Internetā publicēti daudzi videoieraksti, kas apliecina situācijas nopietnību. Kāds Krimas iedzīvotājs stāsta, ka rindas, kuru garums sasniedz pat trīs kilometrus, jau kļuvušas par ikdienu gandrīz visās pussalas degvielas uzpildes stacijās. Dažviet tās esot vēl garākas.