Sāra Fērgusone paliek viena? Atklājas, kāpēc meita un znots nevēlas viņu savās mājās
Princeses Eiženijas ģimene nonākusi pastiprinātas uzmanības centrā, jo izskanējušas ziņas par iespējamu spriedzi saistībā ar Sāras Fērgusones dzīvesvietu. Tiek apgalvots, ka Eiženijas vīrs Džeks Brūksbenks nevēlas, lai hercogiene pārceltos dzīvot pie viņiem.
Endrū Mauntbatena-Vindzora jaunākā meita ir nonākusi uzmanības centrā viņa saistības ar notiesāto pedofilu un seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu dēļ. Kā zināms, bijušajam princim tika atņemti visi tituli, un februārī viņš tika aizturēts aizdomās par pārkāpumiem valsts amatā. Viņš konsekventi un kategoriski noliedzis visas pret viņu izvirzītās apsūdzības un tika atbrīvots, kamēr turpinās izmeklēšana.
Eiženijas māte Sāra Fērgusone publiski nav manīta kopš decembra, kad viņa apmeklēja princeses Beatrises meitas Atēnas kristības Svētā Džeimsa pilī Londonā. Viņas pašreizējā atrašanās vieta nav zināma pēc tam, kad viņai un viņas bijušajam vīram tika dots rīkojums atstāt “Royal Lodge” rezidenci Vindzorā, kas gandrīz 20 gadus bija viņu dzīvesvieta.
Tomēr bijusī Jorkas hercogiene nav pārcēlusies dzīvot ne pie vienas no savām meitām, un, kā ziņo “Express”, saskaņā ar ģimenei pietuvinātu avotu teikto Eiženijas vīrs Džeks Brūksbenks šādam risinājumam iebilst.
Ģimenei tuvs avots atklājis, ka Džekam ir savs “goda kodekss”, kas nozīmē, ka viņš negrasās “pilnībā novērsties no Endrū un Sāras”, taču tikpat lielā mērā viņš arī nevēlas “pats nostāties apšaudes līnijā”.
Avots sacīja: “Viņa pirmā lojalitāte ir jāvelta sievai un viņu diviem mazajiem bērniem. Visa šī nepatīkamā afēra jau tāpat viņiem ir pievērsusi daudz nepelnītas uzmanības, un viņš nedarīs neko, lai to vēl pastiprinātu.”
Tiek apgalvots, ka konsultāciju uzņēmuma vadītājs ir nobažījies par iespējamo ietekmi, kādu skandāls varētu atstāt uz viņa biznesu, un baidās, ka viņa ģimene varētu tikt “aptraipīta saistības dēļ”. Kāds avots atklāja: “Džeks ir ļoti smagi strādājis, veidojot savu biznesu, un tam klājas labi, tāpēc pēdējais, kas viņam vajadzīgs, ir tas, ka Epstīna skandāls to aptraipītu. Tāpēc viņš darīs visu iespējamo, lai turētos ēnā.”
Tiek ziņots, ka pāris cer, ka Sāra Fērgusone nelūgs pārcelties dzīvot pie viņiem. Cits avots atklāja: “Eiženija un Džeks pretojas jebkādiem mātes ierosinājumiem, ka viņai vajadzētu nākt dzīvot pie viņiem. Jo, atklāti sakot, ar Sāru ir grūti sadzīvot, un viņi šobrīd nevēlas uzņemties rūpes par viņu. Tas nenozīmē, ka viņiem nerūp viņas labklājība — viņi vienkārši nevēlas, lai viņa dzīvotu pie viņiem, pat īslaicīgi.”
Kā zināms, Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.
Pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, ASV prezidents Donalds Tramps pagājušā gada novembrī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai deva 30 dienas, lai publiskotu lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu. Faili atklāja Epstīna ciešo draudzību gan ar Endrū, gan Sāru Fērgusoni.