Lai gan šķirti, viņi dzīvoja kopā. Tagad Sāra Fērgusone gatavojas aizbraukt no Lielbritānijas un pamest Endrū Mauntbatenu-Vindzoru uz visiem laikiem
Gandrīz 30 gadu pēc šķiršanās Sāra Fērgusone un viņas bijušais vīrs Endrū Mauntbatens-Vindzors beidzot, šķiet, dosies katrs savu ceļu, jo abi spiesti pamest līdzšinējo kopīgo mājvietu - rezidenci “Royal Lodge”.
Endrū Mauntbetena-Vindzora laiks “Royal Lodge” rezidencē tuvojas noslēgumam, un šķiet, ka beidzot ir atrisināta arī mīkla par Sāras Fērgusones turpmākajiem soļiem. Pārcelšanās furgoni jau manīti, cilvēkiem kravājot bijušā prinča mantas. Šajās dienās viņš gatavojas pamest 30 istabu lielo Vindzoras savrupnamu, pārceļoties uz sev ierādītu mazāku mājokli Sandringemā. Apkaunojumā kritušais karaliskās ģimenes pārstāvis apmetīsies īpašumā “Marsh Farm”, tiklīdz būs pabeigti pārbūves darbi, tādējādi noslēdzot viņa 22 gadus ilgo uzturēšanos greznajā Vindzoras savrupnamā “Royal Lodge”.
Taču kas notiks ar viņa bijušo sievu Sāru Fērgusoni jeb Fērgiju? Neraugoties uz laulības šķiršanu 1996. gadā, bijušais pāris turpināja dzīvot kopā Vindzorā. Un Endrū izlikšana no rezidences nozīmē, ka arī Sāra ir spiesta pamest līdzšinējo mājvietu.
66 gadus vecā Fērgusone, kura agrāk labprāt piesaistīja sabiedrības uzmanību, pēdējos mēnešos ir gandrīz pilnībā aizgājusi no sabiedriskās dzīves pēc tam, kad viņas vārds ticis minēts Džefrija Epstīna lietas kontekstā. Izskanējuši apgalvojumi, ka arī draugi un ģimene pamazām attālinājušies, raisot plašas spekulācijas par bijušās hercogienes turpmāko rīcību. Tagad kāds avots apstiprinājis, ka viņa visticamāk pametīs Lielbritāniju un kādu laiku uzturēsies ārzemēs.
Avots žurnālam “Hello!” sacījis: “Endrū un Sārai līdz 25. janvārim ir jāizvācas no mājas. Viņa visus šos gadus ir bijusi viņam līdzās, taču tagad ir gatava izplest spārnus. Viņa nepārcelsies kopā ar Endrū uz jauno mājvietu Sandringemā. Viņa arī nedosies dzīvot pie [meitas] Beatrises Kotsvoldsā. Kā viens no variantiem tiek apsvērta [otras meitas] Eiženijas māja Portugālē, kamēr viņa meklēs sev pastāvīgu dzīvesvietu.”
Princesei Eiženijai kopš 2022. gada ir mājoklis Portugālē, pateicoties vīra Džeka Brūksbenka darbam nekustamo īpašumu attīstītāju uzņēmumā “Discovery Land Company”. Tiek uzskatīts, ka Eiženija un Džeks kopā ar abiem dēliem — Augustu un Ernestu — pārmaiņus uzturas savā mājā Portugālē un Londonas īpašumā “Ivy Cottage”.
Dzīve ārzemēs Sārai varētu patikt. Esot prom no Apvienotās Karalistes, viņa lielā mērā būtu pasargāta no nemitīgās plašsaziņas līdzekļu uzmanības, kas seko Jorku ģimenes gaitām ik uz soļa. Tomēr tas pats avots atzīmē, ka Sāra joprojām ir “ļoti satriekta” par visu notikušo. Dzīve Portugālē dotu iespēju vairāk laika pavadīt kopā ar mazdēliem, kurus viņa ļoti mīl.
Lai arī Sāra, iespējams, cer uz jaunu sākumu prom no bijušā vīra, bijusī BBC karaļnama korespondente Dženija Bonda uzskata, ka abu saikne arī turpmāk saglabāsies cieša. Viņasprāt, ņemot vērā kopīgi piedzīvotos skandālus, Sāra un Endrū arī turpmāk atbalstīs viens otru. Intervijā izdevumam “The Mirror” Bonda sacīja: “Ja vien Fērgija neglabā slepenu informāciju par bijušo vīru, ko mēs nezinām, es domāju, ka viņa arī turpmāk paliks Endrū dzīves daļa, pat ja nedzīvos viņa jaunajā mājā. Viņi kopā pieredzējuši ļoti daudz - gan labu, gan sliktu. Tāpēc ir grūti iedomāties, kā viņi jebkad varētu būt patiesi šķirti.”
Dženija Bonda uzskata, ka pēc Endrū pārcelšanās no “Royal Lodge” rezidences uz Sandringemas īpašumu viņš, visticamāk, pārdomās kļūdainos spriedumus un lēmumus, kas noveduši pie izstumšanas no karaliskās dzīves. “Kad esi sasniedzis zemāko punktu, atliek tikai ceļš augšup,” viņa sacīja.
“Bez statusa un tituliem, izlikts no mājām un izslēgts no karaliskajiem pasākumiem, Endrū, šķiet, šobrīd atrodas savā zemākajā vietā. Lai gan, protams, karaliskās vai pat bijušas karaliskas personas “zemākais punkts” būtiski atšķiras no ierastā priekšstata par to.”
Viņa piebilda: “Endrū nenāksies gulēt uz ielas vai ciest badu. Visticamāk, viņš arī pats nemazgās veļu un negatavos sev ēst. Par viņu parūpēsies vecākais brālis, nodrošinot mājvietu vienā no skaistākajiem Apvienotās Karalistes reģioniem, un, gandrīz noteikti, viņam būs personāls, kas gādās par visām ikdienas vajadzībām. Viņam atliek vien izdomāt, kā aizpildīt savas dienas - varbūt izjādes ar zirgiem, fazānu medības vai klusa pēcpusdiena pie videospēlēm. Izvēle būs viņa paša rokās.”