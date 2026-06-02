Pasažieru lidmašīna pusceļā pārtrauc lidojumu uz Spāniju "Bluetooth" dēļ
Lidmašīna, kas veica "United Airlines" reisu no Ņujorkas uz Palmu de Maļorku, nedēļas nogalē tika apgriezta atpakaļ virs Atlantijas okeāna pēc tam, kad viens no pasažieriem savai bezvadu skaļruņa ierīcei bija piešķīris draudīgu nosaukumu.
Saskaņā ar lidojumu izsekošanas dienestu datiem, lidmašīna, kurai pēc astoņu stundu lidojuma bija jānosēžas Spānijā, apgriezās atpakaļ pēc 4 stundām un 24 minūtēm un atgriezās Ņūarkas lidostā, ziņo NPR.
Kompānija "United Airlines" NPR e-pastā informēja, ka lidmašīna tika novirzīta atpakaļ, lai novērstu iespējamu drošības apdraudējumu. Spriežot pēc pasažieru ierakstiem sociālajos tīklos, runa bija par "Bluetooth" ierīci lidmašīnas salonā, kurai tās nepilngadīgais īpašnieks bija devis nosaukumu "Bomba".
Vietnē LiveATC.net publicētajā gaisa satiksmes dispečeru sarunu ierakstā dzirdams, kā pēc lidmašīnas nosēšanās Ņūarkā un apstāšanās uz skrejceļa viens no sarunas dalībniekiem jautā, kas noticis ar reisu.
"Tur strādā drošības dienests. Kādam pasažierim bija "Bluetooth" skaļrunis ar noteiktu četru burtu nosaukumu. Tāpēc viņiem jāpārmeklē visa lidmašīna, ieskaitot kravas nodalījumu, un jāevakuē pasažieri," atbild otra balss.
"Tas ir neprāts," atbild pirmais.
Kāds pasažieris, jau nokļuvis Maļorkā, vēlāk publicēja ierakstu platformā "TikTok" ar tekstu: "Šeit ir aktīvs "Bluetooth" tīkls ar nosaukumu "Bomba"."
Pēc viņa teiktā, visiem pasažieriem tika dots rīkojums izslēgt "Bluetooth" savās ierīcēs. Ieraksta autors apgalvoja, ka apkalpe pamanījusi tīklu ar draudīgo nosaukumu jau pacelšanās laikā, un, kad pēc divām stundām tas joprojām bija aktīvs, drošības apsvērumu dēļ tika pieņemts lēmums rīkoties. Pasažieriem esot paskaidrots, ka, visticamāk, tas ir bezatbildīgs joks, taču drošības labad lidmašīnai jāatgriežas ASV.
Savukārt kāds "Reddit" lietotājs rakstīja, ka viņa sieva atradusies šajā lidmašīnā un uzzinājusi, ka pusaudzis savai bezvadu skaļruņa ierīcei bija devis draudīgo nosaukumu, kas bija redzams citām ierīcēm.
"Puisim bija skaļrunis ar nosaukumu "Bomba". Viņš tikko to atzina. Teica, ka nosaucis to tā jau sen un bija aizmirsis. Viņam ir 16 gadi. Manas sievas draudzene sēž viņam blakus, kamēr viņu iztaujā," rakstīja ieraksta autors.
Kad tika pārliecināts, ka nekādu draudu nav, pasažieri atkārtoti tika uzņemti lidmašīnā, un tā svētdien plkst. 15.47 nosēdās Palmas de Maļorkas lidostā — aptuveni deviņas ar pusi stundas vēlāk nekā sākotnēji plānots.