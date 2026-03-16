Karaļa Čārlza un Endrū Mauntbetena-Vindzora attiecības ir sabrukušas bez cerībām tās atjaunot
Karaliskajā ģimenē valdošā spriedze sasniegusi jaunu kulmināciju. Kā apgalvo karaļnamam pietuvināti avoti, karaļa Čārlza un viņa jaunākā brāļa Endrū Mauntbetena-Vindzora attiecības šobrīd esot sabrukušas tik dziļi, ka izlīgums vairs nav gaidāms.
Karaliene Elizabete II bija gandrīz sestajā grūtniecības mēnesī ar Endrū Mauntbetenu-Vindzoru, kad viņa uzrakstīja savai vecmātei. “Bērni bija ļoti sajūsmināti par ziņu, ka gaidāms mazulis,” viņa rakstīja māsai Helēnai Rovai, kuru mīļi dēvēja par Roviju. “Īpaši Čārlzs, kuram ļoti patīk mazi bērni.”
Atskatoties, tas bija viens no augstākajiem punktiem brāļu attiecībās, kas pagājušajā mēnesī sasniedza zemāko punktu, kad karalis piedāvāja savu “pilnīgu atbalstu un sadarbību” varas iestādēm, kas izmeklē Endrū iespējamos pārkāpumus, pildot sabiedrisku amatu.
Endrū draudzība ar nu jau mirušo dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu jau iepriekš lika karalim oktobrī atņemt brālim pēdējos titulus un pārvietot viņu no mājām Vindzoras Karaliskajā ložā uz kotedžu Sendringemas īpašumā.
“Šie nosodījumi tiek uzskatīti par nepieciešamiem, neskatoties uz to, ka viņš turpina noliegt viņam izteiktās apsūdzības,” teikts Bekingemas pils paziņojumā, kurā Endrū pat netika nosaukts par karaļa brāli. “Viņu Majestātes vēlas skaidri pateikt, ka viņu domas un visdziļākā līdzjūtība ir bijusi un paliks ar jebkādas vardarbības upuriem un izdzīvojušajiem.”
Kāds Endrū pietuvināts cilvēks sacīja, ka cilvēki pamatoti pieņem, ka brāļu attiecības šobrīd ir sliktākas nekā jebkad.
“Nav jābūt raķešu zinātniekam, lai to saprastu,” sacīja avots. “Daudzi cilvēki tika smagi sāpināti cilvēka dēļ, ar kuru [Endrū] nekādā gadījumā nevajadzēja saistīties. Tā ir viena šī stāsta daļa. Otra daļa ir tas, kā un kas ir noticis [starp Endrū un karali]. Vai jūs šādos apstākļos tā izturētos pret savu brāli? Viņi ir cilvēki, tāpat kā mēs.”
Karaļnama biogrāfi piekrīt, ka abi brāļi ir nikni viens uz otru un ka viņu attiecības ir neatgriezeniski sabojātas. Viņi apgalvo, ka Čārlzs un Endrū, visticamāk, vairs nekad kopā publiski neparādīsies, pat ne ģimenes Ziemassvētkos Sendringemā.
Endrū Launijs, grāmatas “Entitled: The Rise and Fall of the House of York” autors, uzskata, ka šīs jūtas ir tik dziļas, ka “es nedomāju, ka mēs redzēsim Endrū Čārlza bērēs”.
Roberts Džobsons, kura grāmata “The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival” tika izdota novembrī, sacīja, ka karalis jūtas personīgi nodots apsūdzību dēļ, kas par Endrū parādījās tā dēvētajās “Epstīna lietās”, ko publiskoja ASV varas iestādes.
“Aptuveni 2013. vai 2014. gadā Čārlzam un Endrū bija ļoti nopietna saruna par Epstīnu, un Endrū viņam pilnībā un absolūti apliecināja, ka nav izdarījis neko nepareizu,” saka Roberts, atsaucoties uz karalim pietuvinātu avotu. “Viņš sniedza nepārprotamus apliecinājumus.”
Monarhs tagad jūtas apstiprināts savās ilgstošajās šaubās par Endrū piemērotību Apvienotās Karalistes īpašā pārstāvja starptautiskās tirdzniecības un investīciju jautājumos amatam — amatam, kura dēļ laikraksti viņa brāli iesauca par “Air Miles Andy”, pateicoties viņa aizrautībai ar starptautiskiem ceļojumiem.
“Čārlzam vienmēr bija šaubas par Endrū kļūšanu par sūtni,” piebilda Roberts. “Endrū pārņēma Kentas hercoga pienākumus, kad viņš 2001. gadā devās pensijā. Čārlzs uzskatīja, ka [Endrū] tikko bija aizgājis no flotes un viņam nebija diplomātiskās pieredzes. Karaliene uzstāja. Tāpēc tagad Čārlzs domā: “Es taču teicu”.”
Pagājušajā nedēļā vecākie karaliskās ģimenes locekļi, tostarp Velsas princis un princese, pulcējās Vestminsteras abatijā Sadraudzības dienas dievkalpojumā — tā bija viņu pirmā kopīgā publiskā uzstāšanās kopš Endrū aizturēšanas pagājušajā mēnesī.
Lai gan biogrāfi uzskata, ka brāļi nekad nav bijuši īpaši tuvi, bērnībā starp viņiem tomēr valdīja pieķeršanās. Roberts saka, ka vecuma starpība un laiks, ko Čārlzs pavadīja skolā, padarīja viņu “vairāk par tēvišķu onkuli nekā par lielo brāli”.
Viņš piebilst, ka vairākas paaudzes ir cīnījušās ar šo abu lomu nevienlīdzību. “Tas mazliet atgādina mantinieka un rezerves attiecības starp Viljamu un Hariju. Viljams un Harijs bija kā divi cīņai gatavi brieži, bet vienam ir ragi, otram nav. Tikai viens saņems visu uzmanību, naudu un prestižu.”
Sāras Fērgusones biogrāfe Ingrīda Sjūarda saka, ka brāļu personības vienmēr bijušas ļoti atšķirīgas. “Viņi nekad nebija tuvi, jo Čārlzs bija centīgs un akadēmisks, bet Endrū tāds nav. Viņu intereses ir tik atšķirīgas,” saka Ingrīda, lai gan viņa uzskata, ka Čārlzs negribīgi vērsās pret brāli. “Čārlzs ir ļoti mīkstsirdīgs cilvēks, un esmu pārliecināta, ka viņam nesagādāja prieku izlikt Endrū no Karaliskās ložas.”