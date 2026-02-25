“Es nespēju noticēt savām acīm…” Bijušais sulainis atklāj, kā izskatās vieta, kur tagad dzīvo Endrū Mauntbatens-Vindzors
Negodā kritušais karaliskais ģimenes loceklis Endrū Mauntbatens-Vindzors kopš negaidītās aizturēšanas 19. februārī nav manīts ārpus Vudfārmas, kas atrodas karaliskās ģimenes Sandringemas īpašumā.
Vudfārmas kotedža bija Endrū nelaiķa tēva prinča Filipa iecienīta vieta — pēc aiziešanas no publiskajiem pienākumiem 2017. gadā viņš tur dzīvoja. Taču bijušajam Jorkas hercogam tā kalpo tikai kā pagaidu mājvieta, kamēr netālu esošajā Maršfārmā notiek remontdarbi.
Saskaņā ar laikraksta “Daily Mail” autoru Robertu Hārdmenu, Endrū šī pievilcīgā kotedža patīkot daudz mazāk nekā tēvam, un viņš “nav darījis neko citu kā vien sūdzējies kopš brīža, kad tur ieradās”.
Tomēr bijušais karaliskās ģimenes sulainis Grants Harolds norādīja, ka Vudfārma ir “tāda vieta, kurā daudzi no mums sapņotu dzīvot”.
Piecu guļamistabu īpašums Volfertonā, Sandringemas teritorijā, atrodas aptuveni divu jūdžu attālumā no galvenās Sandringemas mājas. Pirms prinča Filipa ievākšanās māja piedzīvoja vērienīgu renovāciju — tostarp tika izbūvēta pilnīgi jauna virtuve. Taču Grants uzskata, ka tā ir ļoti tālu no greznības, pie kādas Endrū ir bijis pieradis.
Grants sacīja: “Vudfārma ir ļoti jauka lauku māja — tāda, kurā daudzi no mums sapņotu dzīvot, bet tā noteikti nav “Royal Lodge”, ne tuvu.”
Viņš piebilda: “Tur ir viesistaba un ēdamistaba, atsevišķa virtuve un saimniecības telpa. Princis Filips kopā ar nelaiķi karalieni veica dažas izmaiņas, jo viņi to izmantoja, kad devās uz Sandringemu. To modernizēja, un tas ir skaisti. Viss ir gaumīgi izdarīts. Taču tas nav tas, ko tu gaidītu, piemēram, Bekingemas pilī. Tur ir dažas viesu istabas, tāpēc māja ir maza un pieticīga. Mērogs ir pavisam cits. Atceros, mani diezgan pārsteidza dārzs — tas ir diezgan vienkāršs. Tā nav māja, kurā jebkad agrāk būtu dzīvojis kāds pastāvīgs iemītnieks. Es to nesauktu par karalisku rezidenci, bet, manuprāt, tieši tāpēc daudziem no karaliskās ģimenes tā tik ļoti patika — tā šķita daudz normālāka.”
Viņš atceras, ka kotedžā savulaik viesojās arī jaunākie karaliskās ģimenes locekļi — tostarp princis Viljams un princis Harijs — vēl pirms viņu dramatiskā konflikta 2018. gadā.
Grants stāsta: “Es tur biju kopā ar princi Viljamu un Hariju. Princis Filips mēdza ļaut viņiem atbraukt uz brīvdienām ar draugiem, un Keita [Midltone] mēdza viņiem pievienoties. Tas bija jautri. Keita vizīšu laikā uzņēmās tādu kā mājas saimnieces lomu — viņa organizēja maltītes, viesus, sadalīja, kurš kurā istabā dzīvo. Nelaiķe karaliene un princis Filips tur bieži brauca, bet vieta ir ļoti nomaļa. Tas bija prinča Filipa mazais patvērums, un viņš to ļoti izmantoja dzīves noslēgumā.”
Kotedža Endrū ir tikai pagaidu risinājums — paredzams, ka ar laiku viņš pārcelsies uz lielāko Maršfārmu. Lai gan Maršfārma lielākajai daļai cilvēku būtu ļoti iekārojama dzīvesvieta, rakstnieks Roberts Džobsons uzskata, ka tai nepieciešams apjomīgs remonts.
Viņš sacīja: “Par to nav daudz zināms. Tur ir diezgan purvaina zeme, tā ir tāda kā nepabeigta čaula.”
Tiek uzskatīts, ka Endrū varētu tur ievākties, iespējams, līdz aprīļa sākumam, kad renovācija būs pabeigta.
Sandringemas īpašums kopumā tika iegādāts kā privāts lauku patvērums topošajam Eduardam VII (toreiz viņš bija Velsas princis) 1862. gadā, un pēc tam tas pārgāja no paaudzes paaudzē karaliskajā ģimenē.
Galvenā rezidence vislabāk pazīstama kā vieta, kur karaliskā ģimene tradicionāli pulcējas Ziemassvētkos. Netālu esošā Anmera Hola savukārt kalpo kā prinča Viljama un viņa sievas Katrīnas lauku māja skolēnu vasaras brīvlaika laikā.
Kā zināms, Endrū ceturtdien tika aizturēts uz 11 stundām, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu, bet izmeklēšana pret viņu turpinās.
Policija pārbauda apsūdzības, ka Endrū saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam un notiesātajam dzimumnoziedzniekam Džefrijam Epstīnam.
Karalis Čārlzs III jau ir atņēmis savam jaunākajam brālim Endrū visus titulus un padzinis viņu no mājām Vindzorā.