Polijā jau šogad plāno aizliegt mobilos tālruņus pamatskolās
Polija plāno no nākamā mācību gada sākuma visās pamatskolās aizliegt lietot mobilos tālruņus, paredzēts valdības otrdien apstiprinātajā likumprojektā.
Priekšlikums, kas tagad tiks iesniegts parlamentam, stāsies spēkā 2026. gada 1. septembrī. Polijā pamatskolas izglītība notiek līdz astotajai klasei.
Likums aizliegs mācību stundās un starpbrīžos izmantot mobilos tālruņus un citas ierīces, kas spēj ierakstīt audio vai video. Aizliegums attieksies gan uz valsts, gan privātajām skolām, paziņoja Izglītības ministrija.
Izņēmumi būs pieļaujami, ja tālruņa lietošana nepieciešama mācību nolūkos, izglītības atbalstam vai veselības un drošības apsvērumu dēļ.
Izglītības ministre Barbara Novacka sacīja, ka šis solis ir atbilde uz skolotāju aicinājumiem ieviest stingrākus noteikumus par viedtālruņu lietošanu skolās.
Vairāk nekā puse Polijas skolu jau brīvprātīgi ir ieviesušas līdzīgus ierobežojumus, norādīja ministre.
Valdība arī apstiprināja pasākumu kopumu centienos stiprināt bērnu aizsardzību internetā. Arī tie jāapstiprina parlamentam.
Priekšlikumi ietver stingrākus ierobežojumus nepilngadīgo piekļuvei tīmekļa vietnēm, kurās ir pornogrāfija, un pasākumus, kas paredzēti, lai paātrinātu nelikumīgu tiešsaistes materiālu izņemšanu.