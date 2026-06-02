Darja Semeņistaja
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Šodien 23:00
Darja Semeņistaja cieš neveiksmi Horvātijas "WTA 125" turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja otrdien Horvātijā piedzīvoja zaudējumu Makarskas "WTA 125" turnīra dubultspēļu sacensību pirmajā kārtā.
Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko ar 2-6, 1-6 piekāpās spānietei Andreai Lasaro Garsijai un horvātietei Tenai Lukasai.
Zaudējums pirmajā kārtā deva vienu WTA dubultspēļu ranga punktu.
Vienspēļu sacensībās Semeņistaja, kura WTA rangā ierindojas 110. pozīcijā, izsēta ar piekto numuru un pirmās kārtas cīņā tiksies ar Lukasu (WTA 448.).
Turnīrs Makaraskā māla seguma kortos norisināsies līdz nedēļas beigām.