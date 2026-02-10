Marks Entonijs, kurš bija klāt Bekhemu kāzās, komentē ģimenes drāmu: “Tas ir ļoti nožēlojami"
Dziedātājs Marks Entonijs izteicies par spriedzi Bekhemu ģimenē dažas nedēļas pēc tam, kad Bruklins Bekhems nāca klajā ar vairākām skandalozām apsūdzībām par saviem vecākiem — Deividu un Viktoriju Bekhemiem.
Intervijā žurnālam “The Hollywood Reporter” mūziķis nosauca Bekhemu ģimeni par “brīnišķīgu” un notiekošo konfliktu ģimenes iekšienē raksturoja kā “nožēlojamu”.
“Man nav ko teikt par to, kas notiek ģimenē,” viņš sacīja medijam. “Viņi ir brīnišķīga, brīnišķīga ģimene. Es viņus pazīstu jau kopš laika, pirms bērni bija piedzimuši. Es esmu Krūza krusttēvs. Esmu ļoti tuvs ģimenei.”
“Taču man nav ko teikt par to, kas tur notika. Ir ārkārtīgi nožēlojami, kā tas viss tiek pasniegts — taču tas, kā tas tiek pasniegts, diez vai ir patiesība,” viņš piebilda.
Janvāra 19. datumā publicētu “Instagram” stāstu sērijā Bruklins pārtrauca klusēšanu par ieilgušo konfliktu ar vecākiem un brāļiem/māsām saistībā ar ģimenes iespējamo attieksmi pret viņa sievu Nikolu Pelcu Bekhemu, ar kuru viņš apprecējās 2022. gada aprīlī.
“Stāsts, ka mana sieva mani kontrolē, ir pilnīgi apgriezts kājām gaisā. Lielāko daļu savas dzīves mani kontrolēja mani vecāki,” rakstīja Bruklins. “Es uzaugu ar milzīgu trauksmi. Pirmo reizi savā dzīvē, kopš esmu attālinājies no ģimenes, šī trauksme ir pazudusi. Es katru rītu pamostos pateicīgs par dzīvi, ko esmu izvēlējies, un esmu atradis mieru un atvieglojumu. Mana sieva un es nevēlamies dzīvi, ko veido tēls, prese vai manipulācijas. Mēs vēlamies tikai mieru, privātumu un laimi sev un mūsu nākotnes ģimenei.”
Bekhemu vecākais dēls apgalvoja arī, ka viņa māte 2022. gada kāzās pārtraukusi ieplānoto deju starp viņu un Nikolu. Pēc Bruklina teiktā, viņu uz skatuves pasaucis Marks Entonijs, kuram bija izpildīt dziesmu jaunlaulāto pirmajai dejai.
“Mana mamma tā vietā gaidīja, lai dejotu ar mani,” viņš rakstīja savos “Instagram” stāstos. “Viņa man dejoja ļoti nepiedienīgi. Nekad mūžā neesmu juties tik neērti vai pazemots.”
“Tas bija tik šokējošs brīdis, ka visa zāle burtiski sastindza — varēja dzirdēt, kā nokrīt adata,” teica cits avots, piebilstot, ka lēnā deja starp Viktoriju un Bruklinu bijusi nepiemērota un Nikola asarās izskrējusi no telpas.
Tomēr kāds cits avots, kurš bija klāt kāzās, šo epizodi raksturoja kā daudz mazāk dramatisku. “Vēlāk, kad atmosfēra bija brīvāka, Marks Entonijs uzstājās un iesaistīja cilvēkus dejās,” sacīja avots. “Bruklins un Viktorija padejoja, Deivids un Hārpere padejoja, un visiem viss bija lieliski.”