Deivids Bekhems satraucas par Viktorijas garīgo veselību ģimenes drāmas dēļ
Bijušais futbolists Deivids Bekhems cenšas saglabāt emocionālu stabilitāti un atbalsta sievu Viktoriju Bekhemu šajā ģimenei grūtajā laikā, kad vecākais dēls Bruklins Bekhems ir novērsies no ģimenes. Viktorija ļoti pārdzīvo notiekošo, radot vīram nopietnas bažas par viņas garīgo veselību, ja situācija tuvākajā laikā netiks atrisināta.
Deivids un Viktorija Bekhemi jūtas dziļi ievainoti par dēla Bruklina un viņa sievas Nikolas Pelcas nesenāko rīcību. Jaunais pāris atjaunojis savus laulību solījumus. Trešajā kāzu gadadienā Bruklins un Nikola sarīkoja intīmu ceremoniju, kurā piedalījās visa Pelcu ģimene, taču Bruklina vecāki uz šo īpašo notikumu nebija aicināti.
Bekhemiem pietuvināts avots žurnālam “Closer” pastāstījis, ka Viktorija jūtas sagrauta, bet Deivids visiem spēkiem cenšas saturēt ģimeni kopā.
Paziņa norādījis, ka Bruklina un Nikolas drāma radījusi bijušajai “Spice Girls” satraucošu neziņu. Viņš piebildis: "Nav nekādu atbilžu vai paskaidrojumu, un tas viņai sagādā lielas mokas. Viņa ir šķirta no sava paša dēla, un tā, šķiet, ir jaunās sievas vaina."
Viktorija Bekhema ar dēlu Bruklinu
Viktorija Bekhema ar dēlu Bruklinu.
"Viktorijai tagad Nikola ir kļuvusi vienaldzīga, šīs attiecības ir sevi izsmēlušas. Taču viņa vēlas atgūt dēlu,” paskaidrojis avots, piebilstot, ka Deivids cenšas “saturēt ģimeni kopā”.
“Viņš uztraucas par to, kā visa šī situācija ietekmēs Viktorijas garīgo veselību – viņš ļoti cenšas saglabāt viņas optimismu, sniedz pozitīvu enerģiju, neļauj tikties ar toksiskiem cilvēkiem un kopīgi veido savu aizsargburbuli,” piebildis informācijas avots. "Viņš mierina Viktoriju, sakot, ka tas, kas viņus nenogalina, padara viņus stiprākus."
Bruklins Bekhems un Nikola Pelca
Bruklina Bekhema un Nikolas Pelcas nesaskaņas ar Deividu un Viktoriju Bekhemiem kulmināciju sasniedza, kad jaunais pāris pavasarī neieradās ne uz vienu no bijušā futbolista 50. dzimšanas dienas ballītēm.