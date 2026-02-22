Pīrss Morgans velk paralēles starp Bruklinu un princi Hariju: britiem nevajadzētu precēties ar amerikāņiem - paskatieties uz Meganu un Bekhemiem
Britu raidījumu vadītājs Pīrss Morgans savā jaunākajā raidījuma “Piers Morgan Uncensored” epizodē asi kritizēja notikumus ap Bekhemu ģimeni, komentējot publiski izskanējušo konfliktu un neatturoties no skarbiem salīdzinājumiem.
60 gadus vecais vadītājs pašlaik atveseļojas mājās pēc gūžas locītavas endoprotezēšanas operācijas, kas tika veikta šī mēneša sākumā pēc tam, kad viņš, paklūpot aiz neliela pakāpiena kādā Londonas viesnīcā, salauza augšstilba kaula kakliņu.
Pīrss kopā ar žurnālisti Esteri Krakjū, komiķi Džeimsu Baru un "Popcorned Planet" vadītāju Endiju Signoru apsprieda jaunāko Bekhemu ģimenes sāgu. Morgans iesāka: “Iztēlojieties situāciju — nepateicīgs dēls, dzimis milzīgā privilēģijā, publiski vēršas pret savu liktenim lemto tēvu; izlutināta sieva, kuras atmiņas, šķiet, atšķiras no Pošas ģimenes matriarhes stāstītā. Ikoniska britu ģimene izjūk neglītā publiskā konfliktā. Un šoreiz tie nav Harijs un Megana. Bekhemu sāga manas īsās prombūtnes laikā ir pārņēmusi internetu.”
Tas notiek pēc tam, kad Bruklins šī mēneša sākumā "Instagram" ierakstā vērsa kritiku pret vecākiem, izsakot vairākus apgalvojumus par to, ka Deivids un Viktorija mēģinājuši “izjaukt” viņa attiecības ar sievu Nikolu, un ka Viktorija esot “piesavinājusies” viņa pirmo kāzu deju.
Pīrss šo drāmu salīdzināja ar prinča Harija un Meganas Mārklas publisko šķiršanos no karaliskās ģimenes 2020. gadā, jautājot, vai britiem un amerikāņiem vispār vajadzētu precēties. Viņš apgalvoja: “Man šķiet, ka tas, ko [Bruklins] ir izdarījis, ir ļoti līdzīgi Harijam. Viņš ir saticis un iemīlējis amerikāņu sievieti, un viņiem, iespējams, ir citāds skatījums uz šādām lietām. Viņa viņu ir izrāvusi no ģimenes atpakaļ uz Ameriku, kur viss ir aizgājis ellē. Un tagad mums ir pilnīga atsvešināšanās.”
Vēlāk raidījuma vadītājs uzdeva paneļa dalībniekiem jautājumu, vai, ņemot vērā pēdējo slavenību drāmu, britiem precēties ar amerikāņiem vispār kādreiz ir laba ideja. Pīrss komentēja:“Vai te vienkārši ir kaut kas tāds — amerikāņu un britu lieta — kas vienkārši nestrādā? Ka mums vienkārši nevajadzētu precēties vienam ar otru?”
Paneļa dalībnieks Endijs šim argumentam nepiekrita, taču ierosināja, ka Bruklinam “nekad nevajadzēja publiski nomelnot savus vecākus”.
Viņš turpināja: “Ir baumas, ka Harijs [Bruklinu] konsultē. Lielākajai daļai cilvēku ir paveicies, ja piepildās viens sapnis. Šim puisim ir piepildījušies astoņi — un tos sponsorēja viņa vecāki.”
Podkāsta vadītājs piebilda: lai gan būt par Bekhemu var būt grūti, Bruklinam nav citas izvēles kā vien “pakļauties ģimenes zīmolam”, kamēr Harijs “pakļaujas kronim.”
Šī nav pirmā reize, kad Pīrss Morgans publiski un asi kritizē princi Hariju un Meganu Mārklu. Gadu gaitā viņš vairākkārt raidījumos un komentāros ir apšaubījis pāra motīvus, publisko uzstāšanos un attiecības ar karalisko ģimeni, nereti izmantojot tieši Harija un Meganas piemēru kā atsauci citām slavenību ģimeņu krīzēm.