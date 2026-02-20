Bijušais britu likumsargs: “Es gadiem strādāju policijā, un viena lieta Endrū aizturēšanā man neliek mieru”
Bijušā prinča Endrū Mauntbatena-Vindzora aizturēšana radījusi jautājumus bijušajam Metropolitēna policijas darbiniekam Kevinam Hērlijam.
Bijušais Jorkas hercogs tika aizturēts ceturtdien (19. februārī) — dienā, kas sakrita arī ar viņa 66. dzimšanas dienu. Endrū tika aizturēts, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu, bet pēc vairākām stundām viņš tika atbrīvots.
Kā komentē bijušais Metropolitēna policijas darbinieks Kevins Hērlijs, viņam Endrū aizturēšanā viena detaļa šķitusi dīvaina. “Man patiesībā ir diezgan interesanti mēģināt saprast, kāda izmeklēšanas stratēģija slēpjas aiz augsta ranga policijas amatpersonas lēmuma doties un aizturēt. Jo… ne vienmēr ir tā, ka personu, kuru tur aizdomās par dienesta pārkāpumu, obligāti aiztur.”
Kevins turpināja: “Likums, kas regulē policijas (vai citas iestādes) tiesības, prasa izpildīt tā dēvēto nepieciešamības testu saskaņā ar Policijas un krimināllietu pierādījumu akta kodeksu G. Tas nozīmē — vai nu pastāv risks, ka persona ietekmēs pierādījumus, vai arī nodarīs vēl lielāku kaitējumu. Ir grūti saprast, kā šajā gadījumā tas tika izpildīts, izņemot iespējamu risku saistībā ar pierādījumiem. Vēl viena lieta, par ko es vienmēr domāju, redzot šādas aizturēšanas, ir ārkārtīgi būtiska: laiks apcietinājumā, kad tu vari nopratināt cilvēku par pierādījumiem.”
Runājot par to, ka Endrū pēc tam tika atbrīvots, kamēr izmeklēšana turpinās, viņš norādīja: “Ir ierobežojums — viņu var turēt tikai 36 stundas, un tad jāatgriežas pie miertiesneša, lai šo termiņu pagarinātu. Pret laiku apcietinājumā ir jāizturas ļoti uzmanīgi un ļoti taupīgi — tam ir jābūt jēgpilnam. Un es patiešām domāju, kāds bija lēmuma pieņemšanas process, kāpēc viņi nolēma aizturēt Endrū Mauntbatenu-Vindzoru tieši šādi, nevis vienkārši uzaicināt viņu ierasties.”
Temzas ielejas policija paziņoja, ka turpina izmeklēšanu pret Endrū arī pēc viņa atbrīvošanas, bet ir pabeigusi kratīšanu Endrū dzīvesvietā - Sendringemas muižā Norfolkas grāfistē. Vēl turpinājās kratīšana viņa bijušajā dzīvesvietā "Royal Lodge" Berkšīras grāfistes Vindzoras pilsetā.
Temzas ielejas policija šomēnes ziņoja, ka tā pārbauda apsūdzības, ka bijušais princis saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam Džefrijam Epstīnam.