Princim Viljamam nekad nav īpaši paticis tēvocis Endrū, ziņo avots
Nesen karaliskajai ģimenei piedzīvojot bezprecedenta laiku, Velsas princis Viljams un princese Ketrīna nāca klajā ar savu pirmo publisko paziņojumu par atklājumiem tā dēvētajās “Epšteina lietās”, kas esot parādījušas, cik plaša bijusi Endrū Mauntbatena-Vindzora draudzība ar nu jau mirušo, par seksuāliem noziegumiem notiesāto Džefriju Epšteinu.
Pieaugot spiedienam, lai karaliskā ģimene sniegtu atbildi, un tuvojoties prinča Viljama ierašanās brīdim Saūda Arābijā, Kensingtonas pils izplatīja rūpīgi formulētu paziņojumu, lai pirms vizītes sākuma precizētu pāra attieksmi pret situāciju.
“Princis un princese ir bijuši dziļi satraukti par turpinošajiem atklājumiem,” sacīja Velsas pāra pārstāvis. “Viņu domas joprojām ir vērstas uz upuriem.”
Lai arī paziņojums bija īss, tas bija pirmais oficiālais ieskats viņu skatījumā uz padziļinošos krīzi un attīstībā esošo skandālu. Vēlāk kāds draugs žurnālam “HELLO!” sacīja: “Visi zina Viljama attieksmi pret tēvoci. Viņam ar viņu nekad nav bijušas ciešas attiecības.”
Savukārt biogrāfs Rasels Maierss savā jaunajā grāmatā “William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside” atklājis, ka princis Viljams pauda bažas par Endrū lomu karaliskajā ģimenē jau krietni pirms tam, kad karalis Čārlzs pagājušajā gadā oficiāli atņēma Endrū visus viņa karaliskos titulus.
Maierss raksta, ka pēc Endrū 2019. gada intervijas BBC par viņa saitēm ar Džefriju Epšteinu princis Viljams runājis ar savu tēvu karali Čārlzu, aicinot Čārlzu un karalieni Elizabeti rīkoties.
Kāds avots sacīja: “Kad saproti, ka viss, kas notiek šeit un tagad, ietekmē visu nākotnē — Viljama nākotni — tad ir ļoti viegli iejusties viņa vietā. Viņam nekad īpaši nepatika tēvocis, un viņš gribēja, lai Endrū uzreiz pazūd no skatuves, pirms situācija kļūst vēl sliktāka.”
“Viljama skatījums bija tāds, ka viņš [Endrū] pats sevi ierāva šajā juceklī, tāpēc lai tiek galā pats — prom no ģimenes,” avots piebilda.
Pēc intervijas, kas izpelnījās plašu rezonansi, Endrū atkāpās no savas publiskās karaliskās lomas. Tomēr viņš turpināja pievienoties karaliskajai ģimenei dažādos ģimenes pasākumos, piemēram, svētku dievkalpojumu apmeklējumos un bērēs.
Kāds pils avots, kas ir tuvu princim Viljamam, sacīja: “Velsas princis bija nelokāms — viņš uzskatīja, ka šī epizode nekad nepazudīs, un, lai kā citi par to justos, Endrū aizsargāšanai nebija absolūti nekādas jēgas. Viņa nostāja bija skaidra: Endrū nekādā gadījumā nedrīkst būt ģimenes tuvumā — ne pēc asociācijas, ne ģimenes pasākumos, nekur. Katru reizi, kad parādījās jauns atklājums — un neviens nezināja, kad tas nāks un kāds būs nākamais — tas bija traips uz visas ģimenes,” avots turpināja.
Kamēr karaliene Elizabete centās aizsargāt savu dēlu un karalis Čārlzs, šķiet, sekoja mātes vēlmēm, karalis 2025. gada oktobrī, atjaunojoties kritikai, tomēr atņēma savam brālim karaliskos titulus un goda statusu.
Nesen ASV Tieslietu ministrija publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Endrū jaunākajā dokumentu paketē minēts vairāk nekā 2000 reižu, tostarp ir attēli, kuros viņš it kā redzams četrrāpus virs neatpazītas sievietes, kas guļ uz grīdas.
Inkriminējošie materiāli arī atspēko bijušā prinča apgalvojumu, ka viņš pārtraucis saites ar Epstīnu 2010. gada decembrī — tas tiek raksturots kā nepatiesi. Tāpat izskanējis apgalvojums, ka Endrū ar Epstīnu dalījies ar konfidenciāliem ziņojumiem, kas saistīti ar viņa darbu Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa amatā.
Vairākās e-pastu sarakstēs figurē arī Endrū bijusī sieva Sāra Fērgusone, kas atklāj viņu attiecību tuvumu. Tiek apgalvots, ka Fērgusone Epstīnam rakstījusi: “Es esmu jūsu rīcībā. Vienkārši appreciet mani.”
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.