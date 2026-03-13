Šova “Saimnieks meklē sievu” zvaigzne Ruta ālējas ar spēkratu, bēg no likumsargiem un iedzīvojas pamatīgās nepatikšanās. VIDEO
Šova “Saimnieks meklē sievu” zvaigzne Ruta, iestājoties siltākam laikam, izlēma iedarbināt savu spēkratu "Dacia" un paālēties pa Latgales ceļiem. Tomēr šim notikumam sekoja veselu notikumu virkne, kas rezultējās ar sešiem uzsāktiem administratīvo pārkāpumu procesiem.
Ruta medijam "tv3.lv" atklāj, ka šobrīd atpūšas savās mājās Vabolē, kur mīļotais Zigurds viņu aptekalē kā karalieni, tomēr tikai aizvadītajā dienā, 12. martā, viņa tika ierauta veselā notikumu virpulī, kas nu kundzei var rezultēties ar pamatīgu naudas sodu.
Ruta atklāj, ka viņa, braucot uz banku, izlēma pabraukt pretī Zigurdam, kurš ar savu auto bija ceļā pie viņas no Rīgas puses. Abi uz šosejas pamanījuši viens otru un savus spēkratu apturējuši, pēc kā Ruta izlēma pietuvoties sava izredzētā automašīnai atpagaļgaitā, tomēr šī manevra rezultātā viņa iestigusi grāvī. "Seši vīrieši nevarēja manu ‘Dacia’ izstumt no grāvja!" viņa smej. Galu galā palīdzību sniedzis Jurītis ar traktoru, kas veiksmīgi izvilcis auto, ko vairāki vīrieši nespēja izkustināt.
Kad auto tika izvilkts no grāvja, Ruta turpināja savu ceļu bankas virzienā, tomēr drīz vien viņu apturējuši policisti, kas norādījuši, ka viņas vadītajam transporta līdzeklim nav izieta tehniskā apskate. Ruta arī pati medijam neliedza, ka apskate auto nav izieta jau kopš novembra, jo "gadījās citas ģēlas".
“Teica, ka rakstīs protokolu, vajag apliecību. Bet man ir vācu tiesības! Tās darbojas Latvijā. Laikam trīs mēnešus. Bet tas policists jau vāciski nesaprot!” norāda Ruta. Viņa policistam uzstāja, ka ir “tikko atgriezusies no Vācijas” un neko nezinot par Latvijas noteikumiem, bet likumsargu šādi attaisnojumi neinteresēja. Kad policists uzsstāja, ka protokols esot jāraksta, sarunā iesaistījās Zigurds, kurš sācis gaisā vicināt piecu eiro banknoti. Tas policistu nokaitināja pavisam. Par tālāko notikumu attīstību - skaties video!