Šodien 20:47
Zāles ir vienīgais līdzeklis, kas var apturēt slimību - aicina palīdzēt smagi slimajai Viktorijai
Rīdziniecei Viktorijai ir 45 gadi. Viņa ir sieva, mamma diviem bērniem un saimniece diviem mīļiem kaķiem. Pirms sešiem gadiem Viktorijas dzīvē ienāca smags pārbaudījums - krūts vēzis. Toreiz slimību izdevās uzveikt, bet vēzis atgriezās - un šoreiz tas Viktoriju skāra daudz smagāk.
Viktorijai nācās aiziet no grāmatvedes darba, kas viņai ļoti patika, jo parādījās nespēks, koncentrēšanās grūtības, kā arī sarunāšnās kļuva apgrūtinoša, jo metastāzes plaušās izraisa spazmatiksu klepu.
Šobrīd ir parādījusies cerība, jo ārstu konsīlijs ir nozīmējis medikamentu, kuru valsts diemžēl neapmaksā, arī individuālā kompensācija ir atteikta. Šobrīd šīs zāles ir vienīgais līdzeklis, kas var apturēt slimību viņas gadījumā. Ik pēc 3 nedēļām zāļu iegādei nepieciešami 5 216,96 eiro, bet gadu ilgam kursam kopā nepieciešami 88 688,32 eiro.
Šādu līdzekļu ģimenei nav, tādēļ viņi lūdz līdzcilvēku palīdzību. Viktorijai iespējams palīdzēt ziedot.lv mājaslapā.