Izskan šokējoši apgalvojumi: Endrū esot regulāri vedis prostitūtas uz Bakingemas pili - un karaliene to zināja
Vadošs karaļnama biogrāfs, kurš gadiem ilgi pētījis karaļa Čārlza brāli Endrū Mountbatenu Vindzoru, ir apgalvojis, ka apkaunotais karaliskās ģimenes loceklis uz Bakingemas pili veda intīmu pakalpojumu sniedzējas.
Tiek apgalvots, ka Endrū gadiem ilgi veda prostitūtas uz Bakingemas pili, un, kā norādīts, par to zinājusi arī aizsaulē aizgājusī karaliene Elizabete II.
Kā zināms, Endrū pagājušajā mēnesī tika atņemti karaļnama tituli un apbalvojumi, kas bijis pirmais šāds gadījums 100 gadu laikā, kad karaļnama loceklim tiek atņemts hercoga tituls. Viņam arī tika pavēlēts atstāt savu 30 istabu rezidenci “Royal Lodge”, un tiek sagaidīts, ka viņš to pametīs jaunajā gadā.
Endrū atrodas skandālu virpulī kopš brīža, kad atklājās viņa saistība ar pedofilu finansistu Džefriju Epstīnu, taču pēc tam, kad nesen kļuva zināms, ka viņš ir melojis par to, kad īsti pārtraucis kontaktus ar seksuālo noziedznieku, Čārlzs veica oficiālas darbības, lai viņu pilnībā izraidītu. Endrū kategoriski noliedz visas pret viņu vērstās apsūdzības.
Gaismā nākuši arī citi satraucoši apgalvojumi par Endrū dzīvi aiz slēgtām durvīm — tostarp iespējama darbinieku iebiedēšana un dīvainas prasības. Un tagad autors, kurš atklāja Endrū iespējamo uzvedību vēl pirms viņam tika atņemti tituli, nācis klajā ar vēl šokējošākiem apgalvojumiem.
Endrū Launijs sarakstīja sensacionālu biogrāfiju par Endrū un viņa bijušo sievu Sāru Fērgusoni, kas nonāca veikalu plauktos tieši pirms viņu sabrukuma, detalizēti aprakstot apgalvojumus par viņu slepenajām attiecībām un neskaidrajiem finanšu jautājumiem. Taču tagad viņš apgalvo, ka Endrū rīcība pilī bijusi vēl nopietnāka, nekā daudzi domāja.
Sarunā ar “NewsNation” Launijs apgalvoja: "Viņš gadiem ilgi veda prostitūtas uz Bakingemas pili. Tas notika regulāri. Tur strādājošie par to sūdzējās vadībai, bet nekas netika darīts."
Apsardzes darbiniekiem, kuri sūdzējās, it kā ticis pavēlēts “klusēt”, pretējā gadījumā viņus varētu pazemināt amatā. Launijs apgalvo arī to, ka par notiekošo zinājusi aizsaulē aizgājusī monarhe. "Protams, ka karaliene zināja [par Endrū tieksmēm]. Viņa tika informēta," turpināja Launijs. "Taču viņš bija viņas mīļākais dēls, un viņam viss tika piedots. Viss tika paslaucīts zem tepiķa — līdz šim brīdim."
Autors norādīja, ka kopš titulu atņemšanas viņš “katru dienu saņem arvien vairāk informācijas” no cilvēkiem, kuri bijuši tuvu Endrū. "Viņi vairs nebaidās runāt vai pastāstīt pasaulei, kas patiesībā notika, tagad, kad Endrū ir atstumts no varas," sacīja Launijs. "Tagad, kad viņu vairs nepasargā karaliene."
Tas atkārto komentārus, ko Launijs šonedēļ sniedza “Reach PLC”, sacīdams: "Es dzirdu no apsardzes darbiniekiem, diplomātiem, jūras kara flotes cilvēkiem. Katru dienu saņemu divus vai trīs jaunus kontaktus."
Viņš piebilda, ka jaunās informācijas apjoms ir tik liels, ka viņš ne tikai strādā pie paplašināta izdevuma savam sensacionālajam pētījumam, bet viņam esot pietiekami daudz materiāla arī otrai grāmatai.
"Man ir plāni rakstīt turpinājumu ar nosaukumu “Untitled”… Cilvēki nāk klajā ar jaunu informāciju tik lielā apjomā," viņš paskaidroja.
Viņš piebilda, ka cilvēki, kuri agrāk klusētu par bijušo Jorkas hercogu, tagad vēlas būt “vēstures pareizajā pusē”. "Tas pēkšņi ir atvēris aizsprostus," apgalvoja Launijs, piebilstot, ka, lai arī Endrū dzīvoja privileģētu dzīvi, viņš “neatturējās no visiem aizliegtajiem kārdinājumiem” un izšķieda jebkādu potenciālu: "Neviens viņu nebrīdināja, un tagad viņš maksā cenu."
Viņš prognozēja, ka Endrū iekšējā trimda Norfolkā nebūs pietiekama, lai viņu pasargātu no turpmākām apsūdzībām. "Es personīgi nedomāju, ka viņš beigās apmetīsies Sandringemā," sacīja Launijs. "Es domāju, ka viņš bēgs uz Tuvajiem Austrumiem vai kaut kur citur, iespējams, kā karalis Huans Karloss. Bet tas, protams, ir tikai mans minējums."