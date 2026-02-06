Nopludināts e-pasts liecina, ka Endrū Mauntbatens-Vindzors vēlējies kļūt par Džefrija Epstīna "mājdzīvnieku"
Līdz ar jaunu lietas dokumentu publiskošanu dienasgaismā nāk aizvien satraucošākas detaļas par Endrū Mauntbatena-Vindzora iespējamo saistību ar notiesāto pedofilu Džefriju Epstīnu.
Kaunā kritušais bijušais princis Endrū, kā liecina nopludināts e-pasts, esot rakstījis Epstīnam, ka vēlētos būt viņa “mājdzīvnieks”. Šī vēstule vēl vairāk saasina skandālu ap bijušā karaliskās ģimenes pārstāvja attiecībām ar notiesāto pedofilu, lai gan Endrū joprojām kategoriski noliedz visas viņam izvirzītās apsūdzības.
Endrū vārds jau vairākkārt parādījies e-pastos, kas publiskoti Epstīna lietas dokumentos. Tā kā vēl jāpārskata vairāk nekā trīs miljoni dokumentu, izmeklētāji rūpīgi analizē detaļas, lai noskaidrotu, kā Epstīnam tik ilgi bija izdevies izvairīties no atbildības. Tagad nopludinātā finansista un bijušā Jorkas hercoga sarakste atklāj daļu no viņu savulaik notikušajām sarunām. To skaitā ir arī vēstule, kurs Endrū izteicis vēlmi kļūt par Epstīna “mājdzīvnieku”. Kā ziņo izdevums “The Sun”, e-pasti nākuši no personas ar iniciāli “E”, kuru uzskata par Endrū. Vienā no vēstulēm sūtītājs raksta: “Ak, Dievs, cik šeit ir auksts un mitrs! Gribētos atkal būt mājdzīvniekam tavā ģimenē!”
Šī atklāsme sekojusi pēc tam, kad ASV Tieslietu departaments piektdien, 30. janvārī, publiskoja fotogrāfiju, kurā bijušais Jorkas hercogs redzams basām kājām, pietupies pie neatpazītas sievietes, kura guļ uz grīdas. Fotogrāfijas konteksts gan pagaidām nav skaidrs.
Savukārt nedēļas nogalē kāda sieviete nāca klajā ar apgalvojumu, ka Epstīns esot nogādājis viņu uz Lielbritāniju, lai pavadītu nakti kopā ar Endrū viņa “Royal Lodge” rezidencē Vindzorā. Šī ir otra sieviete, kura izvirzījusi apsūdzību bijušajam karaļnama pārstāvim par seksuāliem noziegumiem. Iepriekš Virdžīnija Džufre apgalvoja, ka viņai bijušas dzimumattiecības ar Endrū, taču bijušais princis to kategoriski noliedz.
Tagad, kad atklājas arvien jaunas detaļas par to, cik ciešas bijušas Endrū attiecības ar Epstīnu, tiek ziņots, ka viņa brālis karalis Čārlzs esot pārsteigts par šīs saiknes patieso mērogu. Karaļnamam pietuvināti avoti norāda, ka Endrū tiek mudināts sadarboties ar ASV Kongresu, lai veicinātu taisnīgu iznākumu Epstīna upuru lietā.
Karalienes Elizabetes II dēli Čārlzs un Endrū laiku lokos
Aizvadītā gada oktobrī Endrū tika oficiāli atņemti visi viņa karaliskie tituli, jo sabiedrības neapmierinātības rezultātā karalis Čārlzs bija spiests rīkoties. Endrū atsavināta arī dzīvesvieta “Royal Lodge”, un viņam pieprasīts pārcelties uz daudz mazāku īpašumu “Marsh Farm” Skotijā.
Tomēr Endrū nav vienīgais sabiedrībā labi zināmais brits, kura vārds figurē jaunākajos dokumentos. Epstīna skandālā iesaistīts arī lords Mandelsons, kurš, kā tiek apgalvots, sarakstē ar Epstīnu apmainījies nepiemērotiem jokiem par Endrū meitas — princeses Beatrises — precēšanu.
Lords Mandelsons otrdien, 3. februārī, atteicās no amata Lordu palātā, lai gan iepriekš bija paziņojis, ka nožēlo jebkādu pazīšanos ar notiesāto dzimumnoziedznieku. Mandelsons visas pret viņu vērstās apsūdzības noliedz.