Jaunākās atklāsmes par Endrū pamatīgi sanikno karali Čārlzu - viņš liek brālim nakts vidū pamest Vindzoras mājvietu
Avoti apgalvo, ka karalim Čārlzam nācies spert dramatiskus soļus pēc tam, kad viņu saniknojis viņa brālis, Endrū Mauntbatens-Vindzors.
Tiek apgalvots, ka karalis Čārlzs dramatiski licis savam brālim Endrū izvākties no rezidences “Royal Lodge”, jo viņam apnicis visur redzēt fotogrāfijas, kurās Endrū jāj ar zirgu apkārt Vindzorai, laikā, kad apgriezienus uzņem Epšteina skandāls. Bijušais Jorkas hercogs šonedēļ nakts vidū pārcēlies uz pagaidu dzīvesvietu Norfolkā, un tas noticis, ņemot vērā jaunāko skandālu vilni.
Sākotnējais plāns bija, ka Endrū pametīs Vindzoru nākamnedēļ, tomēr jaunākās atklāsmes esot saniknojušas karali, tāpēc pārcelšanās tikusi pasteidzināta. Kāds karaliskās ģimenes avots sacīja: “Tas, ka viņš bija uzlikts uz pirmo lapu vākiem — jājot ar zirgu vai braucot ar auto gar Vindzoru, laikā, kad turpinās Epšteina dokumentu ķidāšana ir kā inde. Tas bija vienkārši par daudz. Viņš bija jānoņem no publiskās telpas.”
Ziņots, ka bijušais princis uz Norfolku pārcēlies pirmdienas vakarā, izmantojot nakts tumsu kā aizsegu. Tas notika laikā, kad policija paziņoja, ka izvērtē apgalvojumus par to, ka kāda sieviete esot nosūtīta uz Apvienoto Karalisti, lai ar Endrū piedzīvotu seksuālu kontaktu.
Sievietes pārstāvji — juristi — aicinājuši karali sazināties ar viņiem pēc apgalvojumiem, ka viņu kliente nosūtīta uz Lielbritāniju seksuālai tikšanās reizei ar viņa brāli.
Endrū, kā arī viņa bijusī sieva Sāra Fērgusone dokumentos minēti vairākas reizes. Šie dokumenti, kurus piektdien publiskoja ASV Tieslietu departaments, ietver arī attēlus, kuros it kā redzams bijušais hercogs, kas pieliecies pār kādu neidentificētu sievieti, telpā, kas izskatās pēc Epšteina Ņujorkas savrupmājas.
Endrū vienmēr ir noliedzis jebkādu vainu, un uzsvēris, ka parādīšanās Epšteina lietas dokumentos pati par sevi nenozīmē, ka ir noticis kāds pārkāpums.
Aizvadītā gada oktobrī Endrū tika oficiāli atņemti visi viņa karaliskie tituli, jo sabiedrības neapmierinātības rezultātā karalis Čārlzs bija spiests rīkoties. Endrū atsavināta arī dzīvesvieta “Royal Lodge”, un viņam pieprasīts pārcelties uz daudz mazāku īpašumu “Marsh Farm” Skotijā.