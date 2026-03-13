ASV devušas pavēli nosūtīt uz Tuvajiem Austrumiem 2200 karavīru lielu kājnieku vienību, ziņo amatpersonas
Medijs "ABC News", atsaucoties uz divu amatpersonu teikto ziņo, ka ASV devušas pavēli uz Tuvajiem Austrumiem nosūtīt 2200 karavīru lielu jūras kājnieku vienību.
Karavīrus uz lokāciju nogadās trīs ASV Jūras spēku desanta kuģi, ziņo amatpersonas. ASV 31. Jūras kājnieku vienība (MEU) ir pastāvīgi izvietota Japānā un darbojas Indijas un Klusā okeāna reģionā.
Amatpersonas norāda, ka karavīru izvietošana Tuvajos Austrumos nenozīmē, ka vienība tiks izmantota kā sauszemes spēks Irānā, tomēr, ņemot vērā situāciju, šie spēki varētu sniegt nepieciešamo atbalstu, ja situācija prasīs intensīvāku militāru iesaisti. Šī vienība ir aprīkota arī ar F-35 iznīcinātāju eskadriļu un MV-22 tiltrotoru "Osprey" lidmašīnām, kas ļauj tai reaģēt uz jebkuru ārkārtas situāciju.
Vienlaikus Izraēlas armija pārvieto papildu karavīrus uz ziemeļiem, gatavojoties paplašināt operācijas Libānā, kur izvērš uzbrukumus "Hezbollah" militārajai grupējumam, kas darbojas neatkarīgi no valsts valdības. Izraēlas Aizsardzības spēku paziņojumā norādīts, ka karaspēka pārvietošana ir "daļa no gatavības stiprināšanas dažādiem uzbrukuma un aizsardzības scenārijiem".
Jau ziņots, ka 28. februārī ASV un Izraēlas spēku uzsāka plašu uzbrukumu Irānai, norādot, ka uzbrukumu mērķis ir Irānas kodolprogramma. Pirmajā uzbrukuma dienā vērienīgā operācijā tika likvidēts Irānas augstākais līderis Ali Hameneji un Irānas augstākie drošības ģenerāļi. Irāna atbild uz šo operāciju ar raķešu un dronu uzbrukumiem, kas mērķē uz Izraēlu, reģionālajām ASV bāzēm un vairākām Persijas līča valstīm.