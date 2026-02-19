Aizturēts bijušais Lielbritānijas princis Endrū
Savās mājās Anglijas austrumos aizturēts bijušais Lielbritānijas princis Endrū, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu, ceturtdien vēsta britu raidsabiedrība BBC.
Temzas ielejas policija paziņojumā norādīja, ka aizdomās par amatnozieguma izdarīšanu aizturējusi 60 gadu slieksni pārkāpušu vīrieti no Norfolkas un veic kratīšanas adresēs Berkšīrā un Norfolkā.
"Pašlaik šis vīrietis joprojām atrodas policijas apcietinājumā," teikts paziņojumā.
"Mēs neminēsim aizturētā vīrieša vārdu saskaņā ar valsts vadlīnijām," norādīja policija.
BBC, "The Guardian" un citi britu mediji vēsta, ka aizturēts Endrū Mauntbatens-Vindzors - tā pēc prinča titula atņemšanas tiek dēvēts Lielbritānijas karaļa Čārlza III brālis.
Temzas ielejas policija šomēnes ziņoja, ka tā pārbauda apsūdzības, ka bijušais princis saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam Džefrijam Epstīnam.
Policijas priekšnieka palīgs Olivers Raits pavēstīja, ka pēc rūpīgas izvērtēšanas Lielbritānijas policija sākusi izmeklēšanu saistībā ar šīm apsūdzībām par amatnoziegumu.
Bijušais princis noliedzis jebkādu pārkāpumu izdarīšanu un izteicis nožēlu par draudzību ar Epstīnu, taču nav atbildējis uz konkrētiem lūgumiem sniegt komentārus pēc tam, kad ASV valdība publicēja jaunākos Epstīna lietas dokumentus.