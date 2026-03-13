Zoriks atgriežas Turcijas čempionātā ar desmit gūtiem punktiem un zaudējumu
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks piektdien savā atgriešanās spēlē Turcijas čempionātā guva desmit punktus, viņa pārstāvētajai Denizli "Merkezefendi" komandai ar 65:79 (21:15, 17:23, 8:22, 19:19) piekāpjoties Stambulas "Bahcesehir Koleji".
Zoriks, kurš sezonu sāka Spānijā un turpināja Itālijā, piektdien laukumā bija 36 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā grozā raidīja abus divus divpunktu metienus, vienu no četriem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Latvietis arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes, tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-17) un iekrāja 11 efektivitātes koeficienta punktus. Mājiniekiem 13 punktus guva Sems Grifins, bet uzvarētājiem rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Ismets Akpinars.
Sestdien Roberts Blumbergs ar Izmiras "Petkim Spor" viesosies pie "Esenler Erokspor", bet svētdien Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" izbraukumā cīnīsies ar "Buyukcekmece" un Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" mājās uzņems "Besiktas".
"Fenerbahce" ar 19 uzvarām 21 spēlē ir pirmā, "Anadolu Efes" ar 13 uzvarām ir sestajā pozīcijā, "Merkezefendi" uzvarējusi astoņos mačos un ir devītā, bet "Petkim Spor" ar sešām uzvarām ir 14. vietā. Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".